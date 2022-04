Atac cu arme de foc în metroul din New York

Un bărbat cu mască de gaze şi o vestă portocalie de şantier a deschis focul, marți dimineață, asupra pasagerilor unui tren al metroului din New York, scrie dpa citată de Agerpres.



Totul a început cu puţin înainte de ora locală 08.30 (12.30 GMT), în staţia Strada 25, din Sunset Park. La închiderea uşilor, bărbatul în vestă portocalie a aruncat mai multe fumigene într-un vagon şi a început să tragă, au indicat surse din NYPD.



Când trenul a ajuns în staţia Strada 36 şi s-au deschis uşile, persoanele rănite au căzut pe platforma de aşteptare, înspăimântându-i pe cei care voiau să urce.



Martori au relatat că mai multe persoane rănite, toate adulte, au ieşit din metrou atât la staţia Strada 25, cât şi la Strada 36.

Conform poliţiei, una dintre cele 13 victime şi-a pierdut cunoştinţa, fiind în stare critică.



Atacul de marţi este al 296-lea incident cu arme de foc înregistrat la New York de la începutul acestui an, cel mai mare oraș din SUA (9 milioane de locuitori) confruntându-se cu o creştere a criminalităţii mai ales în timpul pandemiei de coronavirus.



Noul primar democrat al New Yorkului, Eric Adams, a lansat încă din ianuarie un plan de luptă împotriva proliferării armelor de foc, după moartea a doi poliţişti împușcați în cursul unei intervenţii.