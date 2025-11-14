Premieră: Un atac cibernetic asupra Jaguar Land Rover a tras pe minus PIB-ul Marii Britanii

Un atac cibernetic asupra Jaguar Land Rover, produs la sfârșitul lunii august, a reușit ceva aproape fără precedent în istoria economică modernă: hackerii au provocat singuri o scădere măsurabilă a PIB-ului Regatului Unit al Marii Britanii (UK), scrie presa britanică.

Atacul, care a forțat oprirea producției în toate uzinele constructorului auto la nivel global timp de mai bine de o lună, a dus la o prăbușire de -28,6% a producției de autoturisme în Regatul Unit, în luna septembrie – cea mai mare scădere lunară înregistrată în afara perioadei pandemiei.

Impactul a fost atât de puternic, încât a deturnat datele întregii economii britanice. Fără prăbușirea producției auto, economia Regatului Unit ar fi înregistrat o creștere, cu toate că modestă, de +0,1% în septembrie; în schimb, a scăzut cu -0,1%, cu un impact de -0,17 puncte procentuale (pp) din prăbușirea producției Jaguar.

Atacul cibernetic a făcut diferența dintre creștere și contracți, dar economia UK e în stagflație de mai mulți ani de zile

Analistul economic Ed Conway subliniază pentru Skynews caracterul excepțional al situației, notând că este „aproape nemaiauzit” ca o singură companie să influențeze cifrele oficiale ale PIB-ului.

Potrivit acestuia, chiar și presupunând, în mod conservator, că doar jumătate din declinul producției s-a datorat atacului cibernetic, faptul că o activitate criminală a afectat material statisticile economice oficiale este nemaiîntâlnit. În plus, datele PIB sunt importante în contextul economic actual al UK, având în vedere că guvernul britanic va publica în câteva săptămâni proiectul de buget național, iar dobânzile la datoria publică sunt la niveluri foarte ridicate.

Potrivit Skynews, Incidentul scoate la iveală mai multe vulnerabilități structurale: gravitatea problemelor cauzate de atac atât pentru Jaguar Land Rover, cât și pentru furnizorii săi, concentrarea excesivă a industriei auto britanice (care altădată avea mult mai mulți producători) și fragilitatea generală a economiei.

Dincolo de cazul Jaguar Land Rover, economia britanică stagnează de mai mulți ani în contextul în care se confruntă cu inflație ridicată. După un început de an relativ solid, activitatea s-a diminuat, cu efecte semnificative asupra nivelului de trai și finanțelor publice. O creștere mai slabă a PIB-ului înseamnă venituri fiscale mai mici și un deficit bugetar mai mare pentru Trezoreria UK.

