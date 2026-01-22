Asumarea reformei administrației, amânată pentru începutul lunii februarie – după adoptare urmează elaborarea bugetului

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri amânarea cu câteva zile a angajării în Parlament a reformei administrației. astfel, proiectul nu va mai fi asumat în Parlament pe 29 ianuarie, ci la începutul lui februarie, astfel încât imediat după aceea să fie elaborat bugetul de stat pentru 2026.

Reamintim că acest proiect făcea parte, inițial, din al doilea pachet cu măsuri fiscale, care a fost aprobat prin angajarea răspunderii Guvernului în parlament, pe 29 august, după mai multe amânări provocate chiar de controversele privind reformarea administrației locale.

„La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică. Ulterior, vom adopta bugetul.

Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, a transmis premierul, pe contul de Facebook.

În ceea ce privește bugetul creionat pentru acest an, prim-ministrul spune că acesta va fi unul al relansării și investițiilor:

„Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%.

Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune”.

Prima rundă a negocierilor cu aleșii locali

Prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale a avut loc miercuri la Palatul Victoria.

La ședință a participat și premierul, dar ea a fost condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, și a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și reprezentanți ai formațiunilor politice din cadrul coaliției guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

Grupul de lucru analizează nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare și impactul acestora, niveluri necesare pentru construirea bugetului de stat pentru anul 2026.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formațiunilor politice privind necesarul de finanțare la nivel local și cotele de repartizare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale, fiind, în același timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce privește reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată. Am convenit ca Ministerul Finanțelor să realizeze simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, în baza acestor analize, să fie inițiat dialogul cu structurile asociative ale autorităților publice locale. Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea comunităților locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară și continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a declarat Tánczos Barna, la finalul reuniunii.

