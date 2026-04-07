Astronauții Artemis II stabilesc un record istoric de distanță față de Pământ

Astronauții misiunii Artemis II au stabilit un nou record, ajungând la cea mai mare distanță față de Pământ atinsă vreodată de oameni, în a cincea zi a unei misiuni care marchează relansarea explorării spațiale umane dincolo de orbita joasă, potrivit presei internaționale.

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, din partea NASA, și Jeremy Hansen, din partea Agenției Spațiale Canadiene, a atins luni, la ora 19:02 ET, punctul maxim al traiectoriei sale, la 252.756 mile (aproximativ 406.600 km) de Pământ. Distanța depășește cu 4.111 mile recordul stabilit în 1970 de misiunea Apollo 13.

După atingerea punctului maxim, nava a început manevra de întoarcere spre Pământ, trecând pe partea îndepărtată a Lunii și intrând într-o zonă fără comunicații pentru aproximativ 40 de minute. Legătura radio a fost reluată la ora 19:24 ET.

„Ne vedem pe partea cealaltă”, a transmis astronautul Victor Glover înainte de întreruperea comunicațiilor, potrivit The Guardian.

În timpul survolului lunar, astronauții au avut la dispoziție aproximativ șapte ore pentru observații detaliate ale suprafeței Lunii, pe baza unei liste de 30 de obiective transmise de NASA. Printre acestea s-au numărat bazinul Orientale, un crater vechi de 3,8 miliarde de ani, și bazinul Hertzsprung, situat pe partea îndepărtată a Lunii.

Echipajul a propus, de asemenea, denumirea a două cratere observate: unul ar putea fi numit „Carroll”, în memoria soției decedate a lui Wiseman, iar altul „Integrity”, după numele navei spațiale. Propunerile urmează să fie analizate de Uniunea Astronomică Internațională.

În cursul aceleiași zile, fostul președinte american Donald Trump i-a felicitat telefonic pe membrii echipajului, spunând că au făcut „istorie” și că sunt „pionieri ai epocii moderne”.

Pe drumul de întoarcere, echipajul a asistat și la o eclipsă totală de Soare, care le-a permis să observe coroana solară – o etapă finală a obiectivelor științifice ale misiunii.

„După tot ce am văzut, a devenit de-a dreptul science-fiction”, a declarat Glover.

Capsula Orion și-a încheiat observațiile luni seara, la ora 21:35 ET, și se află în prezent pe traiectoria de întoarcere către Pământ.

Artemis II este considerată o misiune de test esențială pentru viitoarele zboruri cu echipaj care vizează aselenizarea și stabilirea unei prezențe umane de durată pe Lună, precum și pregătirea pentru misiuni către Marte.

***