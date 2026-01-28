cursdeguvernare

miercuri

28 ianuarie, 2026

Stiri

Sodaj INSCOP – Lista de așteptări a românilor de la anul 2026: de la creșterea veniturilor, la încheierea războiului din Ucraina

De Mariana Bechir

28 ianuarie, 2026

Creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă și încheierea războiului din Ucraina, sunt primele trei dorințe din topul așteptărilor românilor pentru anul 2026, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research.

Agenda 2026

Întrebați care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026:

  • 15.6% dintre respondenți menționează creșterea veniturilor
  • 15.6% crearea de locuri de muncă
  • 15% încheierea războiului din Ucraina
  • 14.7% – stabilizarea prețurilor și reducerea inflației

  • 14.5% – combaterea corupției

  • 10.3% – îmbunătățirea sistemului de sănătate

  • 7.7% – indică îmbunătățirea sistemului de educație

  • 1.6% – creșterea siguranței și a ordinii publice

  • 0.7% – protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice

  • 4.2% nu știu sau nu răspund.

Așteptările, în funcție de profilul politic și demografic

  • Menționează creșterea veniturilor populației în special: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic.

  • Crearea de locuri de muncă este indicată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural.

  • Votanții PSD și PNL, respectiv persoanele de peste 60 de ani aleg într-o proporție mai mare ca restul populației încheierea războiului cu Ucraina.

  • Mai ales votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare precizează combaterea corupției drept o prioritate pentru anul 2026.

Metodologia:

  • Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026.

  • Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

  • Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

(Citește și: Sondaj: Cum cred românii că apartenența la UE le influențează viața)

