Asociere Starlink – Deutsche Telekom pentru a oferi servicii de date mobile prin satelit în Europa

Starlink, reţeaua de sateliţi operată de compania lui Elon Musk, va colabora cu gigantul german al telecomunicaţiilor Deutsche Telekom pentru a lansa un serviciu mobil bazat pe satelit în 10 ţări europene, au anunţat luni cele două companii, relatează CNBC.

Serviciul va fi lansat în 2028 şi va asigura comunicaţii mobile în regiuni unde extinderea infrastructurii tradiţionale este dificilă, respectiv zone protejate, regiuni montane sau teritorii cu topografie complexă, a precizat Deutsche Telekom.

Acesta va fi primul serviciu din Europa care foloseşte sateliţii Starlink de generaţie a doua, cunoscuţi drept V2.

Stephanie Bednarek, vicepreşedinte Starlink Sales, a declarat că iniţiativa ”va extinde serviciile de date, voce şi mesagerie prin furnizarea de broadband direct pe telefoanele mobile”.

Serviciul prin satelit va fi lansat în: Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Grecia, Croaţia, Muntenegru şi Macedonia de Nord.

Compania-mamă SpaceX intenţionează să se listeze anul acesta într-o ofertă publică iniţială care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie, evaluarea putând urca până la 1,5 trilioane de dolari, potrivit Reuters.

Starlink are în prezent aproximativ 9.000 de sateliţi pe orbită şi circa 9 milioane de utilizatori. În ianuarie, a primit aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicaţii din SUA pentru a lansa încă 7.500 de sateliţi V2. În februarie, Microsoft a anunţat un parteneriat cu Starlink pentru conectarea unor hub-uri comunitare din Kenya.

