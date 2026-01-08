Asociația TechAngels propune aprobarea tacită a investițiilor în cazul depășirii termenelor de examinare și proceduri fast-track pentru investitorii din UE/NATO în tehnologii critice din România / În IT, timpul este un factor critic

Pentru domeniul tech, miza modificării OUG nr. 46/2022 privind monitorizarea investițiilor directe în domenii cheie din România este construirea unui mecanism de examinare care să fie diferențiat, proporțional și orientat spre inovare, transmite TechAngels, comunitatea locală de investitori de tip angel.

„TechAngels susține obiectivul Guvernului de a îmbunătăți funcționarea mecanismului de examinare a investițiilor, în deplină compatibilitate cu Regulamentul (UE) 2019/452. În același timp, organizația consideră că România poate merge mai departe, construind un model de „securitate inteligentă”, care protejează interesele strategice ale statului, dar stimulează investițiile în tehnologiile viitorului”, transmite asociația.

Guvernul propune extinderea sferei de monitorizare a investițiilor directe făcute de străini în România (nu doar investițiile străine vor fi analizate, ci orice preluare de active din domenii strategice), precum și redefinirea domeniilor sensibile (tehnologie, energie, sănătate, media, farma, apărare și industrie militară), potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, pus în dezbatere publică.

OUG mai prevede și numirea șefului Cancelariei Prim-Ministrului drept președinte al Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID, fosta CEISD), poziția fiind deținută anterior de secretari de stat, desemnați prin decizia premierului, precum și reducerea termenelor de emitere a avizelor, înjumătățirea taxei de evaluare și realizarea de către STS a unui sistem informatic dedicat cererilor.

Propunerile TechAngels

Pentru investițiile în tehnologie, timpul este un factor critic. Orice incertitudine legată de durata procesului de examinare poate duce la pierderea finanțărilor sau la mutarea investițiilor în alte jurisdicții. Din acest motiv, TechAngels propune:

introducerea aprobării tacite în cazul depășirii termenelor legale de examinare;

proceduri fast-track pentru investitorii din UE/NATO cu profil de risc redus;

mecanisme de pre-confirmare care să ofere investitorilor claritate înainte de inițierea formală a procedurii.

În viziunea TechAngels, un mecanism eficient trebuie să:

distingă clar între inovația civilă și riscul strategic real, printr-un regim de tip Safe Harbor pentru tehnologiile fără aplicații dual-use sau militare;

concentreze examinarea asupra investițiilor cu impact real, precum cele care vizează infrastructuri critice sau capabilități strategice;

producă decizii la timp, esențiale pentru investițiile în startup-uri și companii aflate în faze incipiente;

ofere predictibilitate juridică, inclusiv pentru investițiile intra-UE și pentru tranzacțiile care nu conferă control strategic;

protejeze proprietatea intelectuală și secretele comerciale, prin reguli clare de confidențialitate și acces limitat la informații sensibile.

Un startup care dezvoltă tehnologie poate fi ușor confundat cu unul care activează într-un domeniu „sensibil”, chiar dacă în realitate dezvoltă software comercial

Un alt punct central al poziției TechAngels îl reprezintă extinderea foarte largă a domeniilor considerate sensibile în forma aflată în discuție a ordonanței. Listele ample de tehnologii – precum inteligența artificială, robotică, nanotehnologii sau semiconductori – nu fac întotdeauna o distincție suficient de clară între utilizarea civilă comercială și aplicațiile cu potențial strategic, susțin investitorii.

În practică, acest lucru riscă să transforme aproape orice startup tech într-un caz „sensibil” prin definiție, chiar și atunci când dezvoltă software comercial, cercetare aplicată sau produse fără relevanță strategică. Potrivit TechAngels, o astfel de abordare diluează scopul mecanismului și consumă resurse administrative care ar trebui concentrate pe riscurile reale.

Poziția transmisă autorităților propune un cadru coerent, bazat pe:

screening diferențiat pentru tehnologiile civile;

intervenții proporționale cu riscul real;

clarificarea noțiunii de control și a achizițiilor de active;

consultare publică și preaviz pentru orice extindere a domeniilor sensibile;

protecția efectivă a proprietății intelectuale.

Marius Istrate, Președinte al Board-ului TechAngels subliniază că “discuția despre modificarea OUG nr. 46/2022 reprezintă o oportunitate strategică pentru România. Prin adoptarea unui model de securitate inteligentă, diferențiat, proporțional și orientat spre inovare, România poate deveni una dintre cele mai atractive destinații europene pentru capitalul de înaltă tehnologie.”

