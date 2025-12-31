Asociația Pro Infrastructură: Doar certitudinile rutiere au fost realizate în 2025, din cauza capacității limitate a antreprenorilor de a gestiona simultan șantiere compexe

Anul 2025 s-a încheiat cu 146,3 kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres dați în trafic, conform bilanțului realizat de Asociația Pro Infrastructură. Aceasta reprezintă îndeplinirea doar a scenariului „certitudinilor” și un minus de aproximativ 25% față de scenariul cu șanse mari de îndeplinire.

Principalele cauze ale întârzierilor din 2025, conform asociației, nu au fost lipsa banilor, ci capacitatea antreprenorilor de a gestiona simultan mai multe șantiere complexe.

Cea mai bună veste a anului este finalizarea unor verigi lipsă în rețeaua de drumuri rapide: „se circulă complet pe drumuri rapide și sigure pe relația Craiova-Pitești-București-Constanța (470 km) sau București-Ploiești-Adjud (241 km). Rețeaua din afara Arcului Carpatic începe să prindă cu adevărat formă, în sfârșit.”

În 2025, s-au inaugurat 146,3 km noi de autostrăzi și drum expres, „practic în cei aproape 158 ‘care cu siguranță vor fi dați în trafic’, după cum am prezis în ianuarie.” Asociația adaugă că „consideram că ‘sunt șanse mari să ne apropiem pentru al doilea an consecutiv, ba chiar să trecem de borna 200 km’. Însă nu a fost să fie.”

Pe A7 Focșani-Bacău, singura inaugurare consistentă a fost între Focșani și Adjud Nord (49 km), pe 23 decembrie. Alte segmente au înregistrat întârzieri semnificative:

„În februarie-martie avem A7 Buzău-Focșani lot 1 (UMB): 4,6 km între nodurile Buzău Est și Buzău Nord.” Întârziere mare: UMB a dat în circulație ciotul abia în 11 iulie.

„Tot cam atunci, tot pe A7, 28,35 km Mizil-Spătaru (Coni-Trace).” Segmentul a fost deschis abia pe 17 octombrie.

„În aprilie-mai restul de 12,315 km pe DEx12 Albota-A1 (UMB).” În realitate, inaugurarea a avut loc pe 31 iulie.

„Primăvara se încheie cu restul de 15,35 km din A1 Pitești-Curtea de Argeș (WeBuild).” Acest lot a fost deschis pe 11 iunie, înainte de termen.

„Chinul Aktor și al nostru sperăm să fie gata în mai-iunie cu A0 Sud între A1 și DN6, 17,965 km.” Segmentul a fost finalizat pe 30 iunie.

„În iunie avem ciotul DEx4 de la Tureni, 4,957 km (Dimex-Con-A).” A fost inaugurat în 10 iulie.

„În noiembrie-decembrie așteptăm și A7 Buzău Vest-Buzău Est, 13,9 km (Nurol).” Lotul a fost deschis pe 27 noiembrie, conform previziunii.

Asociația notează că „din păcate, față de scenariul nostru cu șanse mari de îndeplinire, realitatea a adus un minus de 25% în kilometri, adică nu s-a inaugurat nimic în afară de certitudini.”

În ceea ce privește centurile rutiere, s-au deschis: Făgăraș pe 31 iulie, conexiunea A1-DN69 pe 13 octombrie, Mizil pe 22 octombrie, Biharia în 15 noiembrie și Zalău pe 17 decembrie. Comarnic nu a fost finalizat.

Pro Infrastructură explică că „întârzierile nu sunt din lipsa banilor, ci a capacității, așa cum vă explicăm din 2022. Pe infrastructura rutieră majoră, antreprenorii au fost plătiți ceas: în cele 60 de zile scadente, în medie la 20 de zile, mai ales în 2024 dar chiar și în 2025.” Cel mai mare beneficiar a fost UMB, care „a încasat aproximativ 1 miliard de lei pe A7 Focșani-Bacău cu o săptămână înainte de Crăciun.”

Pro Infrastructură subliniază și începutul noilor șantiere: A0 între A1 și DN1, lucrări mai serioase pe A1 Sibiu-Pitești secțiunile 2 și 3, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiș și lotul vecin spre Biharia, A8 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Moțca, A13 Boița-Făgăraș. Din lipsa banilor, DEx16 Oradea-Arad rămâne în așteptare.

La finalul anului 2025, totalul autostrăzilor și drumurilor expres aflate în exploatare depășește 1.416 km, dintre care aproape 146,5 km au fost dați în folosință în acest an. Pro Infrastructură anunță că previziunile pentru 2026 indică „un an record” pentru infrastructura rutieră.

***