Desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier, atacată în instanță de către Asociația Italienilor

Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) a atacat la Curtea de Apel București decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan în calitatea de candidat la funcția de prim-ministru, relatează Mediafax.

Dosarul a fost înregistrat la 22 septembrie 2026, pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal, conform informațiilor publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Nu a fost stabilit încă un termen de judecată.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost înființată în 1993, la Suceava, de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina.

În 2008, RO.AS.IT. a primit statutul de utilitate publică, iar președintele său, Mircea Grosaru, a fost deputat, un singur mandat, începând cu 2014, ca reprezentant al minorității italiene.

După decesul său, conducerea Asociației a fost preluată de Ioana Grosaru.

Miniștrii Cabinetului Siegfried Mureșan, audiați luni în comisii

Reamintim că Siegfried Mureșan a declarat că nu-și depune mandatul, chiar dacă deocamdată se bazează pe doar 170 de voturi din cele 233 necesare, și a prezentat calendarul demersurilor pentru a ajunge la învestire, stadiul negocierilor cu partidele parlamentare, precum și principiile pe care construiește programul de guvernare.

Până acum, și-au anunțat susținerea PNL, USR și UDMR, iar conducerea PSD a stabilit că se nu va vota acest guvern.

Joi și vineri, europarlamentarul continuă negocierile cu formațiunile parlamentare, următoarele vizate fiind PSD și minoritățile, iar luni va prezenta în Parlament componența Cabinetului și programul de guvernare, sperând ca marți, 29 septembrie, după finalizarea audierii acestora să ceară votul legislativului.

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