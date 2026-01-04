Asociația Agențiilor de Recrutare Internațională acuză Guvernul că dorește înființarea unui monopol – „Câteva firme de recrutare vor controla destinele a 100.000 de muncitori străini”

Asociaţia Agențiilor de Recrutare Internațională acuză că Guvernul instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini, iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin proiectul Ordonanţei de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor, potrivit News.ro. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici, a transmis sursa citată.

„Guvernul României doreşte impunerea unui monopol pe piaţa recrutării de muncitori străini din România. Sub pretextul regularizării domeniului şi a corectării unor deficienţe de funcţionare, propunerea de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului publicată pe 23 decembrie afectează peste 20 de mii de angajatori şi cel puţin 100 de mii de muncitori străini anual”, a transmis într-un comunicat oficial Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională.

Asociaţia transmite, a informat sursa citată, că Ordonanţa propusă de Guvernul ţării noastre încalcă Constituţia (libertate economică, economie de piaţă şi concurenţă loială), legea Concurenţei, legislaţia europeană privind serviciile (Directiva 2006/123/CE) şi libertatea de a presta servicii în interiorul UE, libertatea contractuală şi dreptul unei firme de a-şi alege partenerii.

În forma actuală, proiectul de OUG elimină, în practică, posibilitatea angajării directe a muncitorilor străini de către firmele românești. Deși textul nu interzice explicit recrutarea directă, efectul cumulat al prevederilor obligă angajatorii să apeleze exclusiv la agenții de plasare autorizate, care trebuie să îndeplinească condiții financiare extrem de restrictive.

Orice altă formă de „plasare” a lucrătorilor non-UE, în afara acestor agenții, este sancționată cu amenzi cuprinse între 25.000 și 40.000 de lei pentru fiecare lucrător.

În acest context, recrutarea directă sau prin agenții mici și de nișă devine, în fapt, imposibilă, se arată în comunicatul de presă.

Una dintre cele mai contestate prevederi ale proiectului este introducerea unui depozit obligatoriu de 200.000 de euro pentru agențiile care plasează până la 1.000 de lucrători străini, sumă care crește cu încă 100.000 de euro pentru fiecare nouă tranșă de 1.000 de persoane.

Banii ar urma să fie blocați permanent la Trezorerie și utilizați inclusiv pentru plata amenzilor. Reprezentanții pieței susțin că măsura nu este corelată cu un risc real și exclude automat firmele mici și mijlocii. Conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor pentru anul 2024, mai puțin de 3–4 firme de recrutare au avut o cifră de afaceri care să depășească 200.000 de euro, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea unui astfel de depozit.

În aceste condiții, avertizează agențiile, pe piață ar rămâne doar 3–5 operatori foarte mari, care controlează deja majoritatea muncitorilor necalificați asiatici și colaborează cu marile corporații.

Articolul 37 din proiectul de OUG este considerat drept unul dintre cele mai nocive, întrucât permite anularea dosarelor depuse corect în baza legislației anterioare. Agențiile vorbesc despre o formă de retroactivitate mascată, care subminează încrederea în stabilitatea cadrului legal.

Proiectul obligă agențiile să efectueze vizite periodice la angajatori, să verifice condițiile de muncă și cazare și să raporteze neregulile, suportând consecințele în cazul unor probleme.

În opinia acestora, statul transferă către entități private atribuții care aparțin Inspecției Muncii, IGI și altor instituții publice, fără a renunța însă la prerogativele de sancționare.

În aceste condiții, agențiile de recrutare solicită retragerea sau rescrierea completă a proiectului de OUG, precum și trimiterea acestuia la Consiliul Concurenței și consultarea Comisiei Europene.

***