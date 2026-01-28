După un an record, gigantul european ASML va tăia 1.700 de locuri de muncă, în principal în Olanda

Producătorul european de echipamente pentru industria semiconductorilor ASML intenționează să-și reducă numărul angajaților cu aproximativ 1.700 în perioada următoare, în pofida faptului că 2025 a fost cel mai bun an din istoria companiei, scriu presa olandeză și Bloomberg.

Potrivit unui e-mail transmis angajaților înainte de prezentarea rezultatelor financiare pentru 2025, majoritatea concedierilor vor avea loc în Olanda și vor viza „fluidizarea” diviziilor de tehnologie și IT, cu scopul de a îmbunătăți zona de inovare și inginerie.

Conform companiei, reorganizarea este necesară pentru a susține creșterea viitoare, prin revenirea la „cultura dinamică care ne-a adus atât de mult succes”.

ASML are în prezent un efectiv global de 43.520 de angajați.

Cel mai bun an pentru ASML – Vânzările către SUA au explodat

Pentru 2025, ASML a raportat un profit net de 9,6 miliarde de euro, la venituri de 31,7 miliarde de euro. Pentru acest an, compania anticipează o creștere a vânzărilor la un interval cuprins între 34 și 39 de miliarde de euro.

Comenzile au totalizat 13 miliarde de euro în ultimele trei luni ale anului (T4 2025), aproape dublu față de aceeași perioadă din 2024. De asemenea, ASML a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni în valoare de până la 12 miliarde de euro, care va fi derulat până la 31 decembrie 2028. În răspuns, acțiunile companiei creșteau miercuri cu peste 5%.

ASML este una dintre cele mai mari companii din Europa și un actor major în economia Olandei.

2025 a fost al 13-lea an consecutiv cu creștere a vânzărilor

Directorul general al ASML Christophe Fouquet a confirmat miercuri că reducerile de personal – aproximativ 4% din efectivul global de salariați – vor afecta în principal organizațiile de tehnologie și IT. Cele mai multe concedieri vor avea loc în Olanda, cu unele în SUA, și vor viza în mare parte structurile de conducere.

ASML este singurul producător de echipamente de litografie de ultimă generație, indispensabile fabricării semiconductorilor avansați. Compania a beneficiat de investițiile masive în infrastructura pentru inteligență artificială.

Directorul financiar Roger Dassen a explicat că decizia vine după un feedback potrivit căruia ASML a devenit „o organizație complexă”, în care se pierde prea mult timp pe coordonarea proceselor.

„Vrem să ne asigurăm că inginerii pot fi din nou ingineri”, a spus Dassen, citat de Bloomberg.

