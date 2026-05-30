Asigurările facultative de locuinţe nu prevăd și pagubele provocate de drone – Statul a anunțat ajutoare pentru gălățenii afectați de drona rusească

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) precizează după incidentul cu drona din judeţul Galaţi, în urma căruia a fost avariat un apartament asigurat cu o poliţă facultativă, că acest tip de asigurări de locuinţe acoperă căderile de corpuri, însă nu şi atunci când este vorba despre un act de război.

În schimb, Guvernul a anunțat vineri că familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență.

„Excluderea standard” prevăzută în polițele de asigurare – motivul ce face imposibile despăgubirile

UNSAR admite că există şi excepţii, în funcţie de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv, iar riscul de război se asigură doar prin poliţe speciale, dedicate şi de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviaţie).

„Fiecare companie de asigurări va analiza situaţia în funcţie de circumstanţele concrete ale cazului şi va acţiona în conformitate cu prevederile contractuale şi politicile interne aplicabile, având în vedere caracterul excepţional al acestui tip de eveniment”, menționează un comunicat de presă al UNSAR.

Reprezentanţii UNSAR spun că, de principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuinţe, însă nu şi dacă este război.

„În astfel de situaţii, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esenţială în procesul de analiză a unei daune. Asigurătorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuinţe sau a unui autovehicul prin căderea unui „obiect”), ci şi cauza primară a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociată unui act de război sau unei acţiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută în majoritatea poliţelor”, se precizează în comunicat.

Aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieţei din România, ci sunt standardizate la nivel internaţional, fiind incluse în condiţiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în faţa unor riscuri sistemice, de amploare extremă, arată oficialii companiilor de asigurări.

„De principiu, riscul de război, aşa cum se întâmplă şi cu pierderile provocate de terorism sau lovituri de stat militare, tulburări sociale şi alte asemenea fenomene, nu sunt, în mod uzual, riscuri asigurabile. Acest lucru se întâmplă în întreaga lume, nu doar în România. Desigur, există şi excepţii, în funcţie de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv. Astfel, riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin poliţe speciale, dedicate şi de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviaţie). Explicaţia este că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor, amploarea, durata sau urmările economice ale unui război, motiv pentru care, ca principiu, companiile de reasigurare nu includ războiul printre acoperiri”, se menţionează în document.

Faptul că nimeni nu poate previziona efectele produse de aceste pagube face ca şi asigurătorii să nu poată prelua acest risc de la clienţi, ţin să precizeze reprezentanţii UNSAR.

„Şi, chiar dacă ar putea fi cuantificat, costul pentru care ar putea fi preluat de asigurători ar putea fi unul extrem de ridicat, ceea ce ar risca să facă asigurarea prohibitivă. În plus, să nu uităm nici că, pe timp de război, în principiu, se aplică legea marţială, ceea ce schimbă cadrul obişnuit social, medical şi patrimonial”, se arată în comunicat.

UNSAR reprezintă 22 de companii cu o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Ajutoare de urgență anunțate de Guvern

Guvernul a anunțat vineri că familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, potrivit unui comunicat.

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Sumele acordate

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

Cuantumul despăgubirilor se stabilește pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului.

De asemenea, prin Hotararea CNSU se abilitează Ministerul Muncii să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgență.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

****