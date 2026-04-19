ASF: Fondurile de pensii Pilon II și III au depășit 11% din PIB în februarie – rentabilitate anualizată, până la 11,2%

Fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) au înregistrat în februarie 2026 un salt semnificativ (+38% față de februarie anul trecut), cu active totale de 218,2 mld. lei și o rată anualizată a rentabilității între 9% și 10,4%.

Valoarea activelor fondurilor Pilonului III a ajuns la 8,07 mld. lei în februarie 2026, cu o creștere anuală de 39%. Rata de rentabilitate anualizată a variant între 7,7% și 11,2%. Astfel, activele fondurilor de pensii Pilon II și Pilon 3 au depășit 226 mld. lei, echivalentul a 11,1% din PIB.

Investițiile continuă să fie preponderent în titluri de stat și acțiuni locale, majoritatea denominate în lei, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Pilonul II, rata de rentabilitate anualizată cuprinsă între 9% și 10,4%

La finalul lunii februarie 2026, valoarea activelor fondurilor de pensii administrate privat, cunoscute ca Pilonul II, a atins nivelul de 218,2 miliarde lei, în creștere cu 38% comparativ cu aceeași dată a anului anterior. Numărul total de participanți a fost de 8.492.637 de persoane. Contribuțiile încasate în luna februarie 2026 au fost în valoare de 2,08 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost de 454 lei.

Rata de rentabilitate anualizată a fondurilor din Pilonul II variază între 9,0189% la BRD și 10,3789% la Metropolitan Life. Fondul NN deține cele mai mari active, respectiv 72,69 miliarde lei și cel mai mare număr de participanți, 2.138.717 persoane, urmat de AZT Viitorul Tău cu active de 45,30 miliarde lei și 1.718.575 participanți.

Structura investițiilor fondurilor de pensii administrate privat este dominată de titlurile de stat, care reprezintă 64,5% din totalul activelor, respectiv 140,80 miliarde lei.

Acțiunile dețin o pondere de 27,3%, adică 59,46 miliarde lei, iar obligațiunile corporative reprezintă 3,7% din active.

Investițiile s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei.

Activele Pilonului III au trecut de 8 mld. lei în februarie

Valoarea activelor fondurilor de pensii facultative a înregistrat un nivel de 8,07 miliarde lei la finalul lunii februarie 2026, având o creștere anuală de 39% raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Numărul total de participanți a fost de 1.028.201 persoane. Valoarea contribuțiilor virate în luna februarie a fost de 84 milioane lei, în timp ce contribuția medie a fost de 166 lei.

Rata de rentabilitate anualizată pentru fondurile din Pilonul III variază între 7,7197% la Fondul Pensia Mea Plus și 11,2442% la AZT Vivace. Fondul NN Optim are cele mai mari active, respectiv 3,45 miliarde lei, și cel mai mare număr de participanți, 299.369 persoane.

Similar Pilonului II, structura investițiilor din Pilonul III este dominată de titlurile de stat, care reprezintă 63,1% din totalul activelor, adică 5,09 miliarde lei.

Acțiunile dețin o pondere de 28,7%, respectiv 2,31 miliarde lei, iar obligațiunile corporative și fondurile de investiții au fiecare aproximativ 3,2% din active.

Cele mai multe investiții au fost efectuate local, în proporție de 95%, majoritatea fiind denominate în lei, respectiv 87%.

