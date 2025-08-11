ASF explică plata eșalonată la Pilonul II de pensii în timp ce propunerea legislativă e criticată de PSD

Disputele în jurul reglementărilor pentru Pilonul II de pensii au continuat luni cu explicațiile date de ASF și contestațiile de cealaltă parte. Astfel, modul în care banii pot fi retrași etapizat a fost aprobat de OCDE, fiind o reglementare în vigoare în mai multe țări, a declarat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu.

„Proiectul de lege privind plata pensiilor private a generat o seamă de discuţii în spaţiul public, multe dintre ele nefiind argumentate din punctul de vedere al Legii nr.411/2004, al standardelor europene precum şi al teoriei şi practicii financiare.

O problemă intens dezbătută este plata unică versus plată în tranşe multiple, lunare. „Scopul înfiinţării Pilonului 2, prevăzut prin Legea nr.411/2004, a fost de asigurare a unui venit suplimentar pensiei publice şi nu plata unei sume unice”, explică Dan Armeanu într-o opinie transmisă luni.

Astfel, menţionează el, articolul 1 alineatul 2 din Lege prevede următoarele: „Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincte şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.”

Plata unică, o situație excepțională

Vicepreşedintele ASF subliniază că art. 36 din Legea nr.411/2004 face referire şi la plata unică, dar aceasta este o situaţie excepţională, atunci când activul acumulat în contul participantului are o valoare redusă care nu permite acordarea unei pensii private.

În acest scop, menţionează Armeanu, în propunerea legislativă privind plata pensiilor private se introduce un prag minim pentru accesarea unei pensii private, stabilit la 12 indemnizaţii sociale pentru pensionarii din sistemul public (15.372 lei în 2025). Sumele sub acest prag vor fi plătite integral sau eşalonat, fără a fi transferate în fondurile de plată.

„Astfel, conform Legii nr.411/2004, participanţii au ştiut de la început că plata pensiei se face periodic şi numai în cazul excepţional în care activul acumulat este redus este posibilă plata unică, aşa cum sunt şi practicile internaţionale. Plata unică a fost posibilă, iar excepţia a devenit obişnuinţă deoarece timp de 17 ani nu a fost adoptată legislaţia privind sistemul de plată aşa cum prevede art. 154 din Legea nr.411/2004: Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, precizează Dan Armeanu.

Potrivit acestuia, lump sum-ul (plata unei sume forfetare) în ţările care au un sistem de tipul Pilonului 2 se realizează într-un procent ce variază între 20% şi 30%, aşa cum este prevăzut şi în legea din Romania, cu excepţia Bulgariei care este mult mai restrictivă şi acordă lump sum doar pentru activele foarte mici, sub trei pensii minime. Mai mult, conform standardelor şi bunelor practici internaţionale lump sum-ul total se utilizează, de obicei, în cazurile în care activele cumulate sunt prea mici şi nu sunt suficiente pentru acordarea unei pensii eşalonate (exemplu în Finlanda, Danemarca, Austria, Bulgaria, Slovacia etc.), aşa cum este prevăzut şi în legea din România.

„În concluzie, pentru a fi corecte, comparaţiile trebuie făcute între sisteme similare de pensii iar legea de plată din România respectă toate standardele şi bunele practici europene. De asemenea, legea de plată din România a fost supusă filtrelor OCDE în cadrul procesului de aderare la acest organism. Proiectul privind legea de plată a fost pus în dezbatere publică încă din data de 11 iunie pe site-ul Ministerului Muncii. Au fost realizate consultări cu sindicatele, asociaţiile de profil şi OCDE. Aşa cum am mai spus, prezentul proiect de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică şi prioritară, esenţială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România şi alinierea acestuia la standardele internaţionale promovate de OCDE”, a punctat Dan Armeanu.

Grindeanu: PSD nu susține Legea Pilonului II de pensii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat luni că PSD nu susține, în forma actuală, proiectul de lege privind Pilonul II de pensii. Social-democrații condiționează orice discuție pe acest subiect de adoptarea, în prealabil, a măsurilor privind eliminarea privilegiilor, reforma administrației și continuarea marilor proiecte de infrastructură: „Că vorbim de pensiile Pilon II, că vorbim de pachetul pe sănătate, că vorbim de pachetul pe administrație, toate aceste lucruri pot fi discutate după ce se întâmplă primul pas și al doilea pas. Dar în mod clar, despre pensiile, despre Pilonul II, legea în forma actuală nu e o formă care să fie susținută decât PSD”.

Radu Crăciun (APAPR): Fondurile pot face față plăților fără nicio problemă

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a declarat luni că Fondurile de pensii private sunt foarte lichide și pot face față fără nicio problemă plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni. Pentru anul 2025 el a spus că contribuțiile însumează 22 mld lei, în timp ce plățile programate sunt de 2 mld lei.

„Cu această lege în sistemul actual de plată a pensiilor nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci, nu se pune problema aceea pe care am văzut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administratorii de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani. Administratorii de pensii private nu vor beneficia mai mult timp de acești bani, pur și simplu pentru că banii vor pleca din fondurile de pensii private, așa cum pleacă și astăzi. Vor ieși către fondurile de plată. Nu există nicio diferență, niciun mobil pentru administratori să susțină o variantă sau cealaltă. Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităților sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți”, a explicat Radu Crăciun, în cadrul unei conferințe de presă, în urma informațiilor vehiculate în spațiul public.

Întrebat când ar putea fi un vârf de plată, președintele APAPR a menționat că în aproximativ 10-15 ani, însă acest vârf de sarcină ar putea fi mult aplatizat dacă mulți vor prefera să-și țină banii în continuare în fondurile de pensii.

„În aproximativ 10-15 ani este estimat vârful de plată. Astăzi nu toți oamenii care pot să se retragă se și retrag. Mulți vor să continue să înmulțească banii în fondul de pensie privată – și atunci nu există această tentație că imediat ce împlinesc 60 de ani la Pilonul III sau când te pensionezi din pensia publică să și scoți banii. La fel, poate că acest vârf de sarcină ar putea să fie mult aplatizat, pentru că mulți vor prefera să-și țină banii în continuare acolo”, a adăugat președintele APAPR.

Totodată, el a subliniat că asociația susține această lege deoarece introduce niște principii corecte care se întâlnesc în toate țările care au sisteme de pensii private dezvoltate.

Radu Crăciun: oamenii trebuie să ia decizii în baza unor informații corecte

Potrivit lui Radu Crăciun, „oamenii trebuie să fie ajutați să ia decizii corecte pe baza unor informații corecte și complete”:

„Riscul pe care îl vedem astăzi, în momentul în care, din păcate, informațiile vehiculate nu sunt de calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Și pot să vă dau un exemplu, participanți care, de exemplu, au optat astăzi ca să-și retragă banii eșalonați și care panicați de ceea ce citesc s-au răzgândit și vor să îi retragă toți odată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel plătit în varianta plăților eșalonate. Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor. Trebuie să-i ajutăm ca să ia decizii avizate și decizii corecte’, a mai spus Radu Crăciun.

Reglementarea plăților din Pilonul II de pensii

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.

***