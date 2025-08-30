ASF, ANRE şi ANCOM, termen de 2 luni pentru elaborarea planurilor de reducere a cheltuielilor cu personalul

Conducerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să prezinte în Parlament reducerea organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport şi reducerea indemnizaţiilor cu 30%, până la 30 octombrie, conform pachetului privind reforma autorităţilor de reglementare, adoptat vineri în ședința de Guvern, ca parte a pachetului 2 de măsuri pentru corecția bugetară.

De asemenea, proiectul impune un cuantum de maxim două salarii brute pentru bonusuri, care se vor acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă.

Reforma autorităţilor de reglementare reduce din inechităţi şi să contribuie la efortul pe care atât companiile cât şi populaţia îl fac în această perioadă, a explicat șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, după şedinţa de Guvern.

”Ea vine cu trei propuneri destul de simple. Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecarei structuri”, a spus Jurca.

Analiza o fac aceste autorităţi administrative autonome, pe baza unor criterii clare, care să reducă suprapunerile, să crească eficienţa și să reducă unele elemente de risipă.

”De asemenea, venim cu o propunere pentru reducerea indemnizaţiilor cu 30% a conducerii acestor structuri şi de asemenea cu reducerea indemnizaţiilor şi a salariilor personalului cu 30%. Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie”, a mai anunţat Mihai Jurca.

O ultimă măsură pe care legea o prevede este stabilirea unii cuantum maxim pentru bonusurile pe care conducerile companiilor le puteau oferi. ”Până acum nu exista un plafon şi conducerea acestor companii avea dreptul să propună bonusurile. Noi stabilim astăzi un cuantum de maxim două salarii brute pentru aceste bonusuri şi sigur, ele se vor acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă şi în situaţia în care există condiţii bugetare corecte la nivel national”, a explicat Jurca.

Potrivit acestuia, ”este un pachet de lege simplu, dar care vine cu nişte propuneri foarte clare de reducere a unor cheltuieli, de reducere a personalului, astfel încât şi aceste structuri să contribuie la efortul general de consolidare fiscală şi de reechilibrare bugetară”.

