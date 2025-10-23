ASF achiziționează un program informatic pentru supravegherea tranzacțiilor de pe piața de capital

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a demarat procedura de achiziție publică a unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare pe piața de capital din România, care va îmbunătăți monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și va contribui la consolidarea capacității instituționale a Autorității pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncționalități, abateri sau cazuri de abuz de piață, transmite instituția.

Procesul de achiziție publică vizează furnizarea, implementarea și asigurarea suportului tehnic, pe o perioadă de trei ani, a unui program informatic de ultimă generație dedicat supravegherii activității de tranzacționare desfășurate pe piața locală de capital.

„Consolidarea pieței de capital românești este o prioritate strategică pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară. Modernizarea instrumentelor de supraveghere reprezintă un angajament ferm pentru transparență, integritate și competitivitate la nivel european. Piața de capital trebuie să se sprijine pe reguli clare, instituții solide și capacitatea de a interveni prompt și echilibrat. Investiția în acest program informatic este un pas decisiv în direcția unei supravegheri moderne, predictive și aliniate celor mai bune practici internaționale”, a declarat Alexandru Petrescu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Printre obiectivele urmărite prin achiziția și implementarea platformei se numără monitorizarea activității de tranzacționare pentru identificarea cazurilor în care una sau mai multe tranzacții generează o evoluție anormală a prețului sau volumului, analiza istoricului datelor referitoare la activitatea de tranzacționare (inclusiv cele raportate de către intermediari prin sistemul TREM) și analiza posibilelor cazuri de abuz de piață.

„Prin acest demers, ASF face un pas important spre modernizarea infrastructurii de supraveghere a pieței de capital. Implementarea unei platforme informatice de ultimă generație ne va oferi instrumentele necesare pentru a identifica rapid riscurile, a interveni eficient și a asigura un cadru solid de protecție pentru investitori. Încrederea în piața de capital se construiește pe transparență și siguranță, iar această inițiativă merge exact în această direcție“, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu, Prim-vicepreședinte ASF, coordonator al Sectorului Instrumente și Investiții Financiare.

De asemenea, se urmărește analiza informărilor efectuate de către operatorii de piață/sistem cu privire la posibile indicii de încălcare a legislației în materie, dar și a tranzacțiilor efectuate în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii de către emitenți și de stabilizare a prețului. În perspectiva operaționalizării pieței de derivate la Bursa de Valori București într-un viitor apropiat, platforma va fi concepută astfel încât să acopere și tranzacțiile cu aceste instrumente.

Noua platformă informatică va îmbunătăți activitatea de supraveghere în timp real a tranzacțiilor și va asigura o monitorizare permanentă cu date configurate conform prevederilor legale referitoare la abuzul de piață, mai transmite instituția.

Totodată, aceasta va permite consolidarea activității de investigare a cazurilor considerate abateri de la legislația privind abuzul pe piață prin acces la date corecte și centralizate, va crește eficiența și capacitatea de reacție a instituției și va facilita analiza rapidă a situațiilor complexe printr-un sistem de alerte automatizat și configurabil.

