Israelul și Hezbollah au convenit un armistițiu în Liban – Oprirea ostilităților în Liban e o condiție pentru negocierile SUA-Iran

Israelul și Hezbollah au convenit vineri asupra unui armistițiu în Liban, relatează Reuters, care citează un oficial american. Armistițiul vine în condițiile în care escaladarea conflictului din Liban a pus sub semnul întrebării negocierile dintre SUA și Iran pentru memorandumul de înțelegere finalizat și semnat săptămâna asta, care încheie ostilitățile și oferă 60 de zile pentru negocierea dosarului nuclear iranian.

De notat că discuțiile SUA-Iran din Elveția planificate pentru vineri, gândite să pornească oficial negocierile pe dosarul nuclear, au fost anulate după reizbucnirea luptelor în Liban, joi noapte, creând noi incertitudini privind calendarul negocierilor.

Oficialul american citat de Reuters a declarat că armistițiul va intra în vigoare la ora 16:00 ora Libanului (aceeași oră în România).

Atacuri între Israel și Hezbollah în sudul Libanului, joi noapte

„Înțelegem că, după schimbul de focuri de astăzi, Israelul și Hezbollah se află acum într-un armistițiu”, a spus oficialul, sub protecția anonimatului, adăugând că negociatorii SUA și ai Qatarului au ajuns la acord cu ajutorul Iranului.

Escaladarea recentă a atacurilor în Liban, unde 18 persoane au fost ucise în atacuri aeriene și patru soldați israelieni au fost uciși de militanți Hezbollah, a amenințat să deraieze negocierile SUA-Iran din moment ce oprirea luptelor din Liban este primul punct din cele 14 din memorandumul de înțelegere SUA-Iran.

Un înalt parlamentar al Hezbollah din Liban (Hezbollah e și partid politic în Liban) a spus că Iranul a transmis grupării că discuțiile cu Statele Unite nu pot continua fără un armistițiu cuprinzător.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe nu a menționat discuțiile, dar a spus că Statele Unite poartă responsabilitatea directă pentru atacurile israeliene asupra Libanului și că Teheranul va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele.

Iranienii spun că orice negocieri cu SUA sunt condiționate de respectarea memorandumului, care vizează și oprirea ostilităților în Liban, unde Hezbollah deține puterea

În plus, negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a condiționat vineri orice negocieri cu Statele Unite de ”liniile roșii” ale Iranului în cursul viitoarelor negocieri cu Statele Unite, a relatat AFP, preluată de Reuters.

”Așa cum am demonstrat de-a lungul întregilor negocieri precedente, rămânem fermi în respectarea condițiilor și liniilor roșii stabilite și în apărarea intereselor națiunii iraniene”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de agenția oficială iraniană de presă Irna.

Armata israeliană a anunțat vineri moartea a patru militari israelieni, uciși într-o confruntare armată, în sudul Libanului, primele pierderi israeliene de la semnarea memorandumului între Statele Unite și Iran, menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva Hezbollah, un proxy al Teheranului.

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