Armata venezueleană a încorporat 5.600 de noi soldați ca răspuns la amenințarea americană

Armata venezueleană a încorporat sâmbătă 5.600 de noi soldați, în timp ce Statele Unite cresc presiunea militară asupra țării producătoare de petrol, potrivit AFP.

Președintele Nicolas Maduro (foto) a cerut intensificarea recrutării militare, după ce SUA au desfășurat o flotă de nave de război și cel mai mare portavion din lume în Caraibe, sub pretextul combaterii traficului de droguri.

Forțele americane au efectuat lovituri letale asupra a cel puțin 22 de vase, ucigând cel puțin 83 de persoane.

Washingtonul l-a acuzat pe Maduro că ar conduce presupusul „Cartel al Soarelor”, pe care l-a declarat organizație teroristă luna trecută.

Maduro susține că desfășurarea americană are scopul de a-l răsturna și de a pune mâna pe rezervele de petrol ale țării.

„În nicio circumstanță nu vom permite o invazie de către o forță imperialistă”, a declarat colonelul Gabriel Alejandro Rendon Vilchez sâmbătă, în timpul ceremoniei de la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, aflat în Caracas.

Conform cifrelor oficiale, Venezuela are 200.000 de militari și încă 200.000 de polițiști.

Tot sâmbătă, un fost guvernator din opoziție a murit în închisoare, unde fusese reținut sub acuzația de terorism și instigare, a anunțat un grup pentru drepturile omului.

Alfredo Diaz, în vârstă de 55 de ani, a fost cel puțin al șaselea membru al opoziției care a murit în închisoare din noiembrie 2024.

Aceștia fuseseră arestați după protestele declanșate de alegerile contestate din iulie anul trecut, când Maduro a revendicat un al treilea mandat, în ciuda acuzațiilor de fraudă.

Diaz, guvernator al statului Nueva Esparta între 2017 și 2021, „a fost închis și ținut în izolare timp de un an; i s-a permis doar o vizită din partea fiicei sale”, a declarat Alfredo Romero, directorul ONG-ului Foro Penal, care apără prizonierii politici.

Grupul susține că în Venezuela există cel puțin 887 de prizonieri politici.

