Armata SUA, încă un pas istoric pentru a sparge dominația Chinei în domeniul pământurilor rare. Washingtonul își construiește o industrie

Armata SUA a pus Realloys în centrul programului care vizează refacerea lanțului propriu de aprovizionare cu pământuri rare, compania urmând să construiască și să opereze prima operațiune comercială de procesare a mineralelor critice într-o unitate militară.

Realloys intenționează să construiască un complex de procesare a pământurilor rare la o bază militară Tooele din statul Utah, pentru extracția și rafinarea disprosiului și terbiului, două dintre cele mai importante elemente strategice utilizate pentru fabricarea de magneți permanenți rezistenți la temperaturi înalte utilizați în industria militară.

Pentru prima dată, procesarea comercială a mineralelor critice este integrată în infrastructura de securitate națională a SUA. Se așteaptă ca fabrica din Utah să deservească armata SUA, Agenția Logistică de Apărare, Departamentul de Energie și NASA, plasând REalloys în centrul uneia dintre cele mai importante construcții industriale strategice ale țării.

Dezvoltarea comercială este planificată să înceapă în 2027, punerea în producție urmând să aibă loc cel mai târziu în 2028. Acest interval de timp este calculat ca să coincidă cu interdicția federală de achiziții publice din 1 ianuarie 2027 pentru pământurile rare chinezești utilizate în sistemele de apărare americane.

Realloys va finanța, construi și opera fabrica în cadrul unei structuri de închiriere cu utilizări multiple, creând o platformă de procesare comercială pe un teren aflat în proprietatea armatei federale, menținând în același timp acționariatul, finanțarea și operarea în mâini private.

Implicarea armatei duce REalloys la alt nivel. La începutul acestui an, Agenția de Logistică a Armatei a susținut secțiunea metalurgică a companiei prin acordarea unui contract pentru creșterea producției interne de samariu și gadoliniu metalic. Proiectul Tooele merge mai departe pe lanțul de aprovizionare, adăugând procesarea comercială a pământurilor rare la o platformă care deja cuprinde partea metalurgică.

Washingtonul comprimă anii pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare în doar câteva luni. O întreagă industrie internă integrată de la extracția la rafinarea pământurilor rare prinde contur foarte rapid.

De ce a ales Armata SUA REalloys

O mare parte din platforma pentru producția de pământuri rare a REalloys era deja funcțională, în momentul în care Armata SUA a selectat această companie pentru implementarea proiectului Tooele.

În ultimii doi ani, REalloys a încheiat acorduri pentru aprovizionarea cu materii prime, asigurarea de drepturi pentru procesare, tehnologii de rafinare, adaptate pentru ceea ce va deveni cel mai mare combinat pentru obținerea de pământuri rare din afara Chinei, edicficat în parteneriat cu Consiliul de Cercetare din Saskatchewan (SRC).

Compania a alocat aproximativ 20,6 milioane de dolari pentru modernizarea instalației de procesare a pământurilor rare a Consiliului de Cercetare din Saskatchewan, având contracte ferme pentru 80% din capacitatea de producție, inclusiv pentru metalele NdPr, terbiu și oxizi de disprosiu.

Producția comercială a SRC este programată pentru începutul anului 2027, REalloys construind o instalație dedicată rafinării pământurilor rare pentru disprosiu și terbiu. Proiectarea este în curs de desfășurare, achizițiile majore de echipamente au început, iar primele materiale sunt așteptate să fie livrate încă din trimestrul al patrulea al anului 2026.

REalloys deține ceea ce puține companii din sectorul pământurilor rare din occident își pot permite: acces la extracţia şi producţia de pământuri rare, capabilităţi de metalurgie şi o bază de producţie în Ohio, SUA.

Compania are asigurată, de asemenea, aprovizionarea cu materii prime, având încheiate contracte pe termen lung cu companii miniere din Groenlanda și statele Montana și Wyoming.

Rezultatul este o companie care deja integrează mai multe etape ale lanțului pe care Armata încearcă să îl reconstruiască de la firul ierbii: materii prime, procesare, rafinare, aliaje și în cele din urmă producția de magneți permanenți.

Washingtonul își construiește o industrie

Anunțul privind proiectul Tooele este despre mult mai mult decât o singură instalație de procesare de pământuri rare.

În ultimul an, Washingtonul s-a mișcat rapid: a impus restricții privind achizițiile publice, a încheiat contracte pentru înarmare, a susținut procesarea în scop comercial, a accelerat programele de calificare și acum a oferit o bază militară pentru producția comercială de pământuri rare.

Aceste decizii redefinesc o industrie care abia exista în afara Chinei în urmă cu doar câțiva ani.

Însă edificarea unei industrii proprii pentru pământuri rare necesită mult mai mult deschiderea de noi mine.

Minereul după ce a fost mai întâi extras, trebuie concentrat înainte de fi supus proceselor chimice de separare în elementele, cunoscute ca pământuri rare. Aceste substanțe sunt apoi rafinate în metale rare de puritate, combinate în aliaje magnetice specializate și în cele din urmă, obținerea de magneți permanenți care sunt folosiți de la armele ghidate de precizie și avioane de vânătoare până la motoare electrice, sisteme radar și platforme navale.

Timp de decenii, China și-a construit fiecare verigă a acestui lanț de producție industrial, în timp ce în mare parte Occidentul a renunțat treptat la aceste capacități de producție.

Efortul se extinde mult dincolo de sectorul pământurilor rare în sine.

La începutul acestei luni, președintele Trump a invocat Legea privind producția de apărare pentru a aborda blocajele de producție din baza industrială, invocând capacitatea de producție limitată, lanțurile de aprovizionare fragile și dependențele pe termen lung.

Săptămâna aceasta, președintele Trump s-a întâlnit cu directorii executivi ai Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics și L3Harris, în timp ce administrația a presat industria de apărare să accelereze producția și să refacă stocurile de arme ale SUA.

Trei dintre aceste companii arată exact de ce contează edificarea industriei naționale de pământuri rare.

Lockheed Martin construiește F-35, iar numai acest avion conține peste 400 kg de componente fabricate din pământuri rare, inclusiv aproximativ 25 kg de magneți samariu-cobalt construiți pentru a-și menține rezistența la temperaturi extreme.

RTX are o expunere similară pentru sistemul său de rachete Patriot și radarele sale și sistemele de război electronic, care funcționează cu disprosiu și terbiu de înaltă puritate.

Northrop Grumman are aceeași problemă cu bombardierul său B-21 Raider și cu instalațiile sale de radar și supraveghere spațială, inclusiv programul Deep Space Advanced Radar Capability. La fel ca Lockheed Martin și RTX, trebuie să demonstreze că lanțul său de aprovizionare cu magneți este lipsit de materiale chinezești până la termenul limită din 2027, altfel riscă să piardă eligibilitatea pentru contractele încheiate cu armata SUA.

Aceste eforturi coincid cu restricțiile de achiziții din 1 ianuarie 2027, care impun sistemelor de apărare să se aprovizioneze cu materiale de pământuri rare și magneți permanenți conformi.

Îndeplinirea acestor cerințe implică mult mai mult decât găsirea de noi furnizori. Oxizii, metalele, aliajele și magneții permanenți de pământuri rare trebuie să fie calificați înainte de a putea intra în producția de apărare, un proces care poate dura luni sau chiar ani, în funcție de aplicație.

Rezultatul este unul dintre cele mai coordonate eforturi de reconstrucție industrială pe care Statele Unite le-au întreprins în ultimele decenii, iar REalloys se află în centrul acestora.

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