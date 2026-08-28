Armata SUA anunță eliminarea tuturor minelor iraniene din Ormuz: 1.500 de nave au fost escortate, 750 de milioane de barili de țiței au ieșit din Golf – „Iranul a exportat zero barili”

Armata SUA a anunțat joi seară că a eliminat toate minele marine iraniene de pe rutele de tranzit recunoscute internațional din Strâmtoarea Ormuz.

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețeaua socială X, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat că „armata SUA a atins un prag important în Strâmtoarea Ormuz”.

Update from CENTCOM Commander: pic.twitter.com/osPbltjJ1C — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 28, 2026

„Am reușit să eliminăm minele marine din culoarele internaționale de navigație ale strâmtorii, mine care fuseseră amplasate în urmă cu câteva luni de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Rutele de tranzit recunoscute internațional din strâmtoare sunt libere de mine marine iraniene, datorită activității extraordinare a armatei SUA”, a adăugat Cooper.

CENTCOM a curățat strâmtoarea folosind „o combinație de scafandri ai Marinei, membri Navy SEALs și putere aeriană americană furnizată de Forțele Terestre, Marina, Forțele Aeriene și Corpul Pușcașilor Marini”, a declarat el.

„Condițiile au fost, cel puțin spus, dificile și periculoase, dar ne-am îndeplinit misiunea”, a mai afirmat el.

Cooper: SUA au protejat tranzitul prin Ormuz a 1.500 de nave, echivalentul a 750 de mil. de barili de țiței – Iranul a exportat zero barili

În plus, aproape 1.500 de nave care transportau aproximativ 750 de milioane de barili de țiței au tranzitat strâmtoarea în ultimele luni, a spus Cooper, un volum masiv. El a adăugat că acest lucru s-a făcut sub protecția forțelor combinate ale armatei americane, în interesul menținerii sub control a prețurilor de pe piața petrolieră internațională.

În același timp, aproximativ 50.000 de militari americani execută o blocadă asupra Iranului, împiedicând țara să exporte petrol de la reinstituirea blocadei la jumătatea lunii iulie.

„Nicio navă nu a intrat sau ieșit dintr-un port iranian fără permisiunea noastră și am permis trecerea navelor doar din motive umanitare”, a susținut Cooper, atribuind rezultatul „dedicării și profesionalismului” marinarilor, pușcașilor marini și aviatorilor americani.

Iranul a pierdut controlul Strâmtorii Ormuz

Peste 20 de nave de război și sute de aeronave au participat la operațiunile din Strâmtoarea Ormuz, a mai spus Cooper. Aceste forțe au întors din drum aproximativ 75 de nave care încercau să spargă blocada și au scos din funcțiune trei dintre ele, a adăugat acesta.

Traficul prin strâmtoare, o rută esențială pentru industria petrolieră a țărilor din Golful Persic, a fost sever restricționat în timpul războiului cu Iranul, care durează de aproape șase luni, ceea ce a contribuit la menținerea unor prețuri ridicate la petrol și gaze.

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