Armata israeliană a distrus ultimul pod care lega sudul Libanului de restul țării. Miza: Hezbollahul trebuie împiedicat să folosească infrastructura libaneză pentru atacuri

Israelul a întreprins, joi, două lovituri succesive asupra unui pod strategic din sudul Libanului, distrugându-l, a relatat agenția oficială de presă libaneză ANI. Prin aceste bombardamente, forțele israeliene încearcă să împiedice folosirea infrastructurii țării de către gruparea Hezbollah pentru atacuri teroriste.

Podul era ultimul care mai lega sudul Libanului de restul țării. „Aviația inamică a executat două lovituri consecutive asupra podului Qasmiyeh, ultimul pod dintre regiunea Tyr și regiunea Saida, distrugându-l în întregime”, a transmis ANI.

Armata israeliană le-a cerut joi din nou civililor să evacueze toată zona din sudul Libanului până la fluviul Zahrani, la circa 40 km nord de frontieră. Israelul continuă operațiunile terestre în sudul Libanului și, în ultimele 24 de ore, a anunțat că a lovit peste 200 de obiective ale infrastructurii Hezbollah din această zonă, inclusiv lansatoare de rachete, informează BBC.

Președintele libanez, discuție cu Marco Rubio

Președinția libaneză a informat că șeful statului, Joseph Aoun, a purtat o discuție telefonică, joi, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, se menționează că președintele libanez i-a mulțumit lui Rubio „pentru eforturile depuse de Washington în vederea ajungerii la un armistițiu și pentru sprijinul acordat la toate nivelurile”.

La rândul său, Marco Rubio „a afirmat că va continua eforturile în curs pentru a ajunge la un armistițiu, ca preludiu la instaurarea păcii, securității și stabilității în Liban”. Declarația nu a menționat nicio posibilă discuție între Aoun și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, în ciuda comentariilor lui Donald Trump potrivit cărora liderii Libanului și Israelului urmau să discute joi.

Președintele Libanului insistă asupra importanței unui armistițiu înaintea oricăror negocieri directe cu Israelul „Armistițiul pe care Libanul îl solicită cu Israelul va constitui punctul de plecare firesc pentru negocierile directe dintre cele două țări”, a transmis Joseph Aoun, pe rețelele de socializare. „Libanul dorește să detensioneze situația din sud și din toate regiunile libaneze, astfel încât atacurile asupra persoanelor nevinovate și fără apărare – femei, bărbați și copii – să înceteze, iar distrugerea locuințelor din satele și orașele libaneze să se oprească”, mai spus el.

Președintele Libanului exclude Hezbolach de la negocierile pentru armistițiu

Președintele libanez a adăugat că negocierile vor fi coordonate „exclusiv de autoritățile libaneze”, ceea ce înseamnă că gruparea Hezbollah, susținută de Iran, nu va fi implicată. Joseph Aoun a afirmat că retragerea trupelor israeliene de pe teritoriul libanez „este un pas esențial către consolidarea încetării focului” și că aceasta va permite armatei libaneze să se redeployeze la granița comună a celor două țări.

Pe de altă parte, președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, i-a transmis omologului său libanez, Nabih Berri că „încetarea focului în Liban este la fel de importantă” pentru Teheran ca și „încetarea focului în Iran”. Ghalibaf a mai declarat că în timpul negocierilor de la Islamabad cu SUA și ulterior, Iranul a depus eforturi serioase pentru a convinge SUA și Israelul să accepte un „armistițiu permanent” care să includă și Libanul, miza iraniană fiind, însă, gruparea Hezbolach.

***