duminică

18 ianuarie, 2026

Europa & Lumea

Armata germană își retrage echipa de recunoaștere din Groenlanda

De Iulian Soare

18 ianuarie, 2026

Armata germană, cunoscută sub numele de Bundeswehr, își retrage echipa de recunoaștere din Groenlanda.

Potrivit DW, 15 soldați părăsesc insula arctică într-un zbor civil către Copenhaga. Misiunea fusese planificată de la început să dureze doar câteva zile, iar trupele urmau să se retragă peste weekend.

Echipa a sosit vineri pentru a evalua condițiile pentru posibile exerciții NATO.


Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă și control a declarat că echipa și-a îndeplinit misiunea. „Rezultatele recunoașterii vor fi analizate în următoarele zile.”

Retragerea survine după amenințările președintelui SUA, Donald Trump, care a anunțat noi tarife pentru opt țări implicate în misiune.

Trump susține că Groenlanda ar trebui să aparțină Statelor Unite din motive de securitate, invocând amenințări din partea Chinei și Rusiei.

Aliații europeni din NATO resping această idee, afirmând că alianța poate proteja Arctică în mod colectiv.

(Citește și: ”Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechile temeri în Franța”)

***


