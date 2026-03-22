Armata cubaneză este „pregătită” pentru o posibilă agresiune americană

Ministrul adjunct de externe cubanez a emis duminică un avertisment direct Statelor Unite: armata insulei este „pregătită” pentru orice agresiune din partea SUA. Declarațiile survin în contextul în care administrația Trump continuă să preseze pentru schimbarea regimului din Cuba, potrivit Politico.

Într-un interviu pentru NBC, Carlos Fernández de Cossío (foto) a spus că nu înțelege de ce SUA ar ataca insula – dar a adăugat că „armata noastră este întotdeauna pregătită. Și de fapt, în aceste zile se pregătește pentru posibilitatea unei agresiuni militare”.

„Țara noastră a fost istoric pregătită să se mobilizeze, ca națiune în întregime, în fața unei agresiuni militare”, a spus Cossío la emisiunea „Meet the Press”. „Cu adevărat, o vedem întotdeauna ca pe ceva îndepărtat de noi. Nu credem că este ceva probabil. Dar am fi naivi dacă nu ne-am pregăti.”

Avertismentul lui Cossío vine la câteva zile după ce președintele Donald Trump a vorbit despre „a lua” Cuba. „Cred că voi avea onoarea – onoarea de a lua Cuba. Ar fi o onoare bună – e o onoare mare”, le-a spus Trump reporterilor. „Adică, fie o eliberez, fie o iau. Cred că pot face orice vreau cu ea, să știți adevărul.”

De la preluarea puterii de către Fidel Castro în 1959, președinții americani au sperat să vadă un nou guvern la Havana. Totuși, Cossío a subliniat duminică că schimbarea regimului este „complet exclusă”. „Cuba este o țară suverană și are deplin dreptul la autodeterminare,” a declarat el. „Nu va accepta să devină un stat vasal sau dependent de vreo altă țară sau superputere.”

Economia Cubei, în cădere liberă

Economia Cubei s-a prăbușit de când administrația Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie. SUA au tăiat aprovizionarea cu petrol din Venezuela, care este esențială pentru susținerea economiei insulei, iar sistemele de transport, sănătate și educație ale națiunii sunt, de asemenea, supuse unor tensiuni.

Blocada petrolieră a SUA este „foarte severă”, a spus Cossío, acuzând Statele Unite că amenință alte țări „cu măsuri coercitive” împotriva importului de combustibil pe insulă. „Sperăm cu adevărat ca combustibilul să ajungă în Cuba într-un fel sau altul și ca acest boicot impus de Statele Unite să nu dureze și să nu poată fi susținut la nesfârșit”, a spus Cossío.

Deși SUA și Havana sunt acum în discuții, conduse de secretarul de stat Marco Rubio, fiu de imigranți cubanezi, Cossío a spus că aceste discuții nu includ schimbarea regimului – sau eliberarea prizonierilor politici.

„Suntem în dialog cu Statele Unite pentru a discuta probleme bilaterale. Nu vorbim despre prizonieri în Statele Unite, iar SUA dețin recordul mondial la numărul de prizonieri”, a spus Cossío.

Și deși Rubio a afirmat săptămâna aceasta că Cuba se va prăbuși „de la sine” și liderii din Havana „nu știu cum să repare” țara, Cossío a insistat că țara sa nu este în stare de colaps. „De ce guvernul SUA trebuie să angajeze atât de multe resurse, atât de mult capital politic, atât de multe resurse umane, pentru a încerca să distrugă economia altei țări? Evident, asta implică faptul că țara nu are caracteristicile să se prăbușească de la sine”, a comentat el.

