Arma sonică, de la Havana la Caracas: Guvernul american ar fi capturat un dispozitiv neconvențional, care probabil a fost utilizat în operațiunea împotriva lui Maduro

Guvernul Statelor Unite ale Americii se află în posesia unui dispozitiv despre care se crede că este legat de așa-numitul Sindrom Havana, scrie jurnalista americană Sasha Ingber, specializată în dezvăluiri exclusive din domeniul de intelligence din SUA, pe blogul său (Substack).

Este vorba despre o ”armă sonică” pe care forțele americane este posibil să o fi utilizat în operațiunea militară recentă din Caracas și despre care se speculează, încă din 2016, că poate provoca o serie de afecțiuni bizare, altfel inexplicabile. Zeci de ofițeri de informații, militari și diplomați din întreaga lume au început să raporteze simptome ale așa-numitului Sindrom Havana, inclusiv în SUA – respectiv agenți FBI în Florida.

Ea afirmă că patru surse (inclusiv două familiarizate cu operațiunile speciale ale SUA) i-au confirmat că Statele Unite au obținut arma „în urmă cu câteva luni”, în timpul unui raid al forțelor speciale americane, într-o operațiune nedezvăluită public. Dispozitivul s-ar afla în prezent în posesia unității de Informații și Securitate a Departamentului Apărării al SUA.

De la ce a pornit dezvăluirea. Ce simptome provoacă arma

Dezvăluirea vine după ce unii soldați venezueleni au susținut că au experimentat simptome similare Sindromului Havana în timpul raidului american pentru capturarea și extragerea președintelui Nicolas Maduro, pus sub acuzare în SUA.

”Un interviu bizar, care a circulat intens pe rețelele sociale, m-a determinat să mă întreb dacă SUA nu dețin cumva o armă echivalentă. În acel interviu, un presupus agent de securitate venezuelean al lui Nicolas Maduro a susținut că a fost incapacitat în timpul raidului Delta Force de la începutul acestei luni. «A fost ca un val sonor extrem de intens», a spus persoana. «Dintr-odată am simțit că îmi explodează capul din interior. Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm»”, arată jurnalista americană Sasha Ingber.

De mult timp se speculează că Sindromul Havana ar putea fi cauzat de un nou tip de armă cu ”energie direcționată” (de exemplu, unde radio/microunde pulsate sau energie acustică), posibil sub forma unui dispozitiv portabil, asemănător unei arme de foc.

”Primele surse au spus că arma a fost testată pentru ca SUA să înțeleagă cum funcționează dispozitivul. Și, pentru a fi clar, nimeni nu a spus că ar fi fost vreodată folosită. (…) După publicarea inițială a acestui articol, o altă persoană din comunitatea de informații m-a contactat pentru a-mi confirma relatarea și a precizat că arma se află sub controlul unității de Informații și Securitate a Departamentului Apărării. (…) Câteva ore mai târziu, avocatul specializat în securitate națională Mark Zaid — care nu a fost implicat în documentarea mea — a scris pe rețelele sociale:

„În calitate de avocat al aproape trei duzini de victime federale, majoritatea din cadrul comunității de informații (…), pot confirma că aveam aceleași informații privind faptul că guvernul SUA deține unul sau mai multe astfel de dispozitive — și din surse diferite”, arată Sasha Ingber.

Arma nu e letală – poate fi folosită pentru a incapacita adversari sau mase mari de oameni

O altă sursă din domeniu, care nu era la curent cu acest dispozitiv specific, a spus că au existat teste cu arme cu energie direcționată.

Această armă nu este letală, dar este capabilă să provoace stări de incapacitate.

Ea ar putea fi utilizată inclusiv pentru controlul maselor mari de oameni – Israelul ar fi cerut, în 2018, aprobarea Departamentului Apărării SUA pentru utilizarea acestei arme în Palestina întocmai pentru ”controlul maselor”.

La vremea respectivă, secretarul Apărării din SUA, James Mattis, ar fi refuzat solicitarea Israelului argumentând că arma nu a fost testată până atunci și că ea nu va fi testată pe poporul palestinian.

”Teoria de lucru a fost că Sindromul Havana ar fi fost cel mai probabil cauzat de un fel de «armă» – un dispozitiv ușor de transportat – care a vizat persoane prin energie direcționată. Asta înseamnă frecvențe radio pulsate, care pot afecta creierul, fie fără zgomot, fie însoțite de un sunet perceput ca extrem de puternic. Aproape toată lumea a crezut că este vorba despre o operațiune clandestină a unui serviciu de informații rus. Unii au considerat că fenomenul ar fi putut începe ca un efect secundar neintenționat al unor activități de supraveghere rusești, care ulterior a devenit ceva mult mai grav”, mai arată jurnalista americană, care a mai scris în repetate rânduri despre Sindromul Havana.

Dezvăluiri similare în New York Post

Dezvăluiri similare au fost publicate de ziarul New York Post, care arată că militari din Garda Națională a Venezuelei, care îl apărau pe Nicolás Maduro, au descris o experiență chinuitoare și neobișnuită în timpul operațiunii americane în care a fost capturat liderul venezuelan. Aceștia susțin că forțele SUA au folosit arme neconvenționale, cu energie dirijată, nemaiîntâlnite până acum.

Potrivit militarilor intervievați, imediat înainte de asaltul asupra cartierului guvernamental, toate sistemele radar ale apărării antiaeriene au fost blocate prin saturarea indicatoarelor cu ținte false. La apariția dronelor și elicopterelor americane pe cer, militarii venezueleni au simțit efectul unei unde energetice puternice, care le-a anulat practic orice posibilitate de a opune rezistență.

Citând o sursă anonimă, ziarul New York Post afirmă că Pentagonul ar fi folosit, pentru prima dată în luptă reală și pe scară largă sisteme cu energie direcționată, foarte probabil emițătoare de microunde, iar utilizarea unei astfel de tehnologii împotriva unei armate regulate reprezintă un precedent.

Aceste arme permit neutralizarea forței de luptă fără a mai fi nevoie de utilizarea muniției convenționale, făcând practic imposibilă protecția pentru trupele care nu sunt dotate cu echipament special de protecție.

***