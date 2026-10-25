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Arieratele bugetului general consolidat – creștere cu aproape 3% în august 2026

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De Vladimir Ionescu

25 octombrie, 2026

Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 2,9%, în august 2026, până la 630,6 milioane de lei, de la 612,8 milioane de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), relatează Agerpres.

Astfel:

  • Arieratele de peste 90 de zile au avansat cu 8,6%, la 108,6 milioane de lei, de la 100 milioane lei în iulie.

  • Cele de peste 120 de zile au coborât cu 0,98%, de la 349 milioane de lei, în iulie 2026 la 345,6 milioane de lei în august 2026.

  • Arieratele peste 360 de zile au crescut cu 7,7%, de la 163,8 milioane lei, până la 176,4 milioane lei.

În ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 3,7%, de la 594,6 milioane de lei (în iulie 2026) la 612,9 milioane de lei (în august 2026).

Arieratele de peste 90 de zile s-a majorat cu 8,9%, la 106,9 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au redus cu 1,08%, la 340 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile au urcat cu 8,57%, până la 165,9 milioane de lei.

La capitolul ”Buget de stat și autonome”, nivelul arieratelor a scăzut cu 2,2%, de la 18,2 milioane lei în iulie 2026, la 17,8 milioane lei în august.

Arieratele de peste 90 de zile au coborât cu 10,53%, la 1,7 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au majorat cu 5,6%, la 5,6 milioane lei, în timp ce arieratele mai mari de 360 de zile au scăzut cu 3,67%, la 10,5 milioane lei.

(Citește și: Ministerul Finanțelor alocă peste 3,8 mld. lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor)

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