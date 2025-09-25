SUA salvează Argentina de la o nouă criză financiară – Urmează testul alegerilor generale pentru Javier Milei

Administrația Trump s-a angajat să ofere sprijin financiar Argentinei printr-o linie de credit de 20 de miliarde de dolari, în condițiile în care țara sud-americană condusă de libertarianul Javier Milei se confruntă cu un deficit de lichiditate cauzat de dorința de a sprijini peso-ul în raport cu dolarul american, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Linia de credit este în fapt o linie de swap valutar care oferă guvernului de la Buenos Aires o cale de a-și reumple rezervele, epuizate de politica valutară a administrației Milei. Linia de swal valutar înseamnă că banca centrală argentiniană poate primi dolari, ca împrumut, în schimb pentru peso.

Erorile lui Milei

Peso-ul a început să se devalorizeze puternic în debutul săptămânii după pierderea alegerilor în regiunea Buenos Aires în fața Peroniștilor (o coaliție de partide a câștigat 47,4% din voturile din cea mai mare regiune argentiniană, față de 34% pentru partidul lui Milei), provocând tensiuni și mai mari pe piețe și chiar un angajament de sprijin din partea ministrului de Finanțe de la Washington, Scott Bessent.

Javier Milei a obținut o serie de succese după venirea la putere la Buenos Aires: programul său drastic de austeritate a echilibrat bugetul și a redus inflația, de la un vârf anual de 289% în aprilie 2024 la un ritm lunar de doar câteva procente în ultimele luni.

Economiștii notează totuși că președintele argentinian a comis mai multe erori, inclusiv unele la nivel de bătăi politice. Dar cea mai flagrantă este legată de obsesia menținerii inflației la un nivel scăzut cu orice preț. Milei a insistat să mențină valoarea peso-ului la un nivel artificial de mare, ceea ce a ținut inflația mai jos, dar a afectat creșterea economică, a dus la creșterea importurilor și a împiedicat Argentina să acumuleze un stoc de dolari necesar pentru a rambursa datoria externă, după arată Financial Times.

În plus, guvernul argentinian a epuizat mare parte din cele 14 miliarde de dolari primite de la Fondul Monetar Internațional (FMI) încercând să țină sub control peso-ul – o problemă având în vedere că are de plătit alte 15 miliarde de dolari în scadențe la obligațiuni în $ în următorul an și este sub țintele FMI pentru managementul rezervelor valutare.

Intervenția SUA a fost până acum doar verbală – Investitorii s-au calmat și au revenit la cumpărare

Până acum intervenția SUA a fost doar la nivel de sprijin verbal, fără intervenții efective în piețe sau transfer de dolari. În plus, secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a oferit ca sprijijn Argentinei și posibile achiziții de obligațiuni în dolari din piața secundară internațională sau achiziții de peso prin așa-numitul Fond de stabilizare la dispoziția Trezoreriei (Treasury Exchange Stabilisation Fund).

”Argentina este un aliat al SUA cu importanță sistemică în America Latină, iar Trezoreria SUA este pregătit să facă tot ce este necesar, în limitele mandatului său, pentru a sprijini Argentina. Toate opțiunile pentru stabilizare sunt pe masă. Aceste opțiuni pot include, dar nu se limitează la: linii de swap, achiziții directe de valută și achiziții de datorie guvernamentală denominată în dolari americani prin Fondul de Stabilizare al Trezoreriei. Rămânem încrezători că sprijinul președintelui @JMilei pentru disciplina fiscală și reformele pro-creștere sunt necesare pentru a rupe lunga istorie de declin a Argentinei”, a scris luni Bessent pe platforma X.

Analiștii mai punctează că intervenția SUA este foarte similară cu cea din 1995 în care Mexicul a fost salvat dintr-o criză financiară similară.

De notat de asemenea că Argentina deține resurse precum litiu și resurse energetice semnificative. În același timp, statul sud-american este un important exportator de produse alimentare și cereale, elemente importante pentru SUA având în vedere dorința Chinei de a-și extinde influența în regiunea dominată tradițional de Washington.

Argentina profită de moment și scade dobânzile. Urmează alegerile din octombrie

Peso-ul argentinian s-a apreciat în ultimele zile în raport cu dolarul după primele intervenții verbale ale administrației SUA, iar banca centrală argentiniană a profitat și a scăzut miercuri dobânzile la operațiunile repo în peso pe o zi cu 10 puncte procentuale la 25% – aceasta a devenit unul din principalele instrumente monetare ale băncii centrale, notează Reuters.

Marele test pentru Argentina vine în octombrie, mai precis în data de 26 octombrie, când vor avea loc alegerile generale pentru Parlamentul de la Buenos Aires.

Scenariul perfect pentru SUA în situația actuală este un rezultat bun pentru Milei și menținerea ancorelor economice și financiare, iar ulterior găsirea unui nou nivel de echilibru pentru peso-ul argentinian – supraevaluat conform analiștilor – care să permită acumularea de rezerve și eliminarea deficitului de cont curent.

***