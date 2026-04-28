ARF și Siemens Mobility au semnat contractul pentru achiziția a 12 trenuri cu hidrogen

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat marți cu Asocierea Siemens Mobility contractul pentru achiziția a 12 trenuri electrice alimentate cu hidrogen, în valoare totală de peste 1,134 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a 229,328 milioane de euro, a anunțat ARF într-o postare pe Facebook.

Contractul include atât livrarea celor 12 automotoare de scurt parcurs, cât și mentenanța acestora pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adițional.

„Astăzi, 28 aprilie 2026, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a fost încheiat contractul de achiziție pentru trenurile electrice alimentate cu hidrogen (RE-H) noi, între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate contractantă, și asocierea Siemens Mobility, formată din: Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Austria GmbH, în calitate de furnizor”, se arată în postarea ARF.

Finanțarea proiectului va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027, iar cofinanțarea de la bugetul de stat.

Potrivit sursei citate, termenul de livrare al primei rame este de 24 de luni de la semnarea contractului, iar livrarea întregului lot de 12 rame se va efectua în termen de 36 de luni, la care se adaugă perioada de mentenanță de 15 ani. Astfel, primele rame vor ajunge în România pentru a fi testate și omologate în a doua jumătate a anului 2028, iar pasagerii români se vor putea bucura de acestea în primăvara anului 2029.



”Prin acest contract, nu cumpărăm doar trenuri – schimbăm direcția transportului feroviar din România. Trenurile pe hidrogen înseamnă tehnologie curată, eficiență și o soluție concretă pentru rutele neelectrificate, acolo unde până acum opțiunile au fost limitate. Și avem destule astfel de rute. România nu mai stă pe margine, ci intră în rândul țărilor care construiesc viitorul mobilității. Este un pas curajos, dar necesar, prin care demonstrăm că putem aduce inovația europeană acasă și o putem transforma în beneficii reale pentru oameni”, a transmis președintele ARF, Claudiu-Marinel Mureșan.



La rândul său, directorul general Siemens Mobility România, Emil Voinea, a precizat că trenurile moderne și confortabile care fac obiectul contractului semnat vor contribui la creșterea și îmbunătățirea traficului interurban și regional, subliniind totodată că acestea reprezintă un pas concret către un transport feroviar mai sustenabil, cu beneficii deja demonstrate în reducerea emisiilor de CO2.

Ramele electrice sunt compuse din două vagoane și asigură 131 de locuri pe scaune. Unitățile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare și siguranță ETCS nivel 2, precum și cu sistemul național PZB 90. Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, rețea Wi-Fi la bord, prize de 220 V, spații dedicate pentru bagaje voluminoase, spații pentru biciclete, zonă specială pentru scaune rulante (persoane cu mobilitate redusă), ferestre cu construcție specială, care permit trecerea semnalului de telefonie mobilă

ARF subliniază că, potrivit HG 1453 din 8 decembrie 2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, automotoarele electrice alimentate cu hidrogen vor fi atribuite în mod temporar către doi din cei șase operatori de transport feroviar (OTF), care au încheiat contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători în perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 (CSP 2022 – 2032).

Astfel, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat, cele 12 RE-H vor fi distribuite astfel: CFR Călători – 10 trenuri electrice alimentate cu hidrogen (RE-H), respectiv 2 RE-H pe ruta București N. – Târgoviște, 1 RE-H pe ruta Pitești – Curtea de Argeș, 3 RE-H pe ruta București N. – Pitești – Craiova, 1 RE-H pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă, 3 RE-H pe ruta București Nord – Pitești, iar Transferoviar – 2 RE-H, distribuite astfel: 1 RE-H pe ruta București N. – Târgoviște, 1 RE-H pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă.



Mireo Plus H este echipat cu un sistem de propulsie electrică bazat pe pile de combustie cu hidrogen, completat de baterii pentru stocarea energiei. Bateriile sunt încărcate fie prin sistemul cu pile de combustie, fie prin frânare regenerativă, asigurând o utilizare extrem de eficientă a energiei și emisii locale zero în timpul operării. Conceptul vehiculului a fost optimizat pentru a reduce semnificativ greutatea, complexitatea componentelor, consumul de energie și costurile de mentenanță.

Trenurile destinate României sunt bazate pe platforma Siemens Mireo și sunt configurate ca rame articulate cu două unități, cu o viteză maximă de operare de 120 km/h. Proiectate pentru operare cu un singur mecanic, vehiculele sunt bidirecționale și ideale pentru serviciile regionale de transport de călători. Fiecare ramă oferă 131 de locuri fixe și 5 locuri rabatabile. Trenurile pot circula în tracțiune multiplă, cu până la două unități cuplate, oferind flexibilitate pentru cerințele actuale și viitoare de operare

Vehiculele vor fi echipate cu sistemul de protecție a trenului PZB (control intermitent al trenului) și cu ETCS – Sistemul European de Control al Trenurilor, asigurând conformitatea cu standardele europene de siguranță și interoperabilitate.

Pe lângă livrarea trenurilor, contractul include un pachet complet de mentenanță pe o durată de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Activitățile de mentenanță vor fi realizate local, în România, inclusiv într-un depou dedicat din București, de către personal Siemens Mobility.

„Mentenanța va fi susținută de soluțiile digitale Railigent X pentru managementul flotei și al mentenanței, concepute pentru optimizarea disponibilității trenurilor și extinderea duratei de viață a componentelor și bateriilor. Pachetul de servicii oferă o soluție integrată end to end, care include mentenanță preventivă și corectivă, revizii generale, responsabilitate completă ca Entity in Charge of Maintenance (ECM) și furnizare continuă de materiale, asigurând o disponibilitate optimă a trenurilor și o exploatare fiabilă și fluentă. Prin înlocuirea materialului rulant diesel, noile trenuri cu hidrogen vor contribui la reducerea semnificativă a emisiilor și a zgomotului în transportul feroviar regional, sprijinind obiectivele de sustenabilitate și climă ale României“, se subliniază în comunicat.

Siemens Mobility este o companie administrată independent în cadrul Siemens AG. În calitate de lider în soluții de transport inteligent de peste 175 de ani, Siemens Mobility își dezvoltă constant portofoliul prin inovație. Domeniile sale principale de activitate includ material rulant, automatizare și electrificare feroviară, un portofoliu complet de software, sisteme la cheie, precum și servicii asociate.

***