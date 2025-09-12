Combinatul ArcelorMittal Hunedoara se închide definitiv

Combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara a anunțat vineri că își oprește definitiv activitatea de producție, se arată într-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Închiderea definitivă a producției vine după suspendarea ei în data de 5 septembrie, compania acuzând prețurile ridicate ale energiei electrice și presiunea concurențială produsă de importurile ieftine, elemente ce au redus masiv comenzile pentru combinat.

Într-un alt comunicat, compania spune că, din aceste cauze, ”nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”.

Potrivit afirmațiilor unui oficial al conducerii, respectiv vicepreședintele ArcelorMittal și directorul executiv ArcelorMittal Europe – Produse lungi Sanjay Samaddar, ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situației dificile care au generat unele economii, implementând o serie de opriri temporare în ultimul an și plasând angajații în șomaj tehnic în aceste perioade. În plus, compania a explorat opțiuni pentru ca părțile interesate să preia afacerea, dar provocările cu care se confruntă fabrica sunt de așa natură încât această opțiune nu a putut fi luată în considerare, mai arată Sanjay Samaddar.

Compania spune că va sprijini angajații

”Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noștri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistență și profesionalism neclintite în fața provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani: aș dori să exprim profunda mea recunoștință fiecăruia dintre ei. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate pentru a consolida afacerea, amploarea problemelor cu care se confruntă ArcelorMittal Hunedoara s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajații în această tranziție”, a precizat Sanjay Samaddar, vicepreședintele ArcelorMittal și director executiv ArcelorMittal Europe – Produse lungi, citat în comunicat.

ArcelorMittal Hunedoara are în prezent 477 de angajați, iar compania arată că ”va implementa în mod activ toate soluțiile posibile pentru a sprijini angajații, inclusiv oportunități de redistribuire și colaborare cu autoritățile locale și alte părți interesate”.

”Un număr de angajați vor fi păstrați pentru a proteja fabrica până la închiderea entității juridice”, mai arată compania.

Detalii suplimentare transmise pe Bursă. Ce se întâmplă cu angajații

”Având in vedere faptul că:

1, Societatea continuă să se confrunte cu condiții de piață dificile și nesustenabile, determinate de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și presiune concurențială tot mai mare din partea importurilor, care au un negativ impact semnificativ asupra posibilității Societății de a rămâne competitivă pe piețele interne, europene și internaționale și care au dus la o scădere de aproape 60% a volumului comenzilor față de anul 2024;

2, Faptul că în cadrul consultărilor purtate cu sindicatul constituit la nivelul Societății nu au fost identificate soluții viabile pentru menținerea activității Societății într-un mod sustenabil din punct de vedere economic;

3, Lipsa unor perspective de remediere a situației Societății pe baza datelor disponibile în prezent și necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor și adaptarea la dificultățile economice, Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât:

Oprirea definitivă a activității de producție a Societății începând cu data de 12.09.2025;

(ii) Derularea în perioada 15.09.2025 – 31.10.2025 a Schemei de Plecări Voluntare (SPV). Directorul General al companiei este autorizat să semneze SPV în ceea ce privește angajații companiei, conform deciziei conducerii;

(iii) Prelungirea șomajului tehnic al salariaților Societății până la data de 31.10.2025, cu plata către aceștia a 75% din salariul de bază pe durata acestuia”, se arată în documentul cu deciziile conducerii ArcelorMittal.

ArcelorMittal este cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, cu prezență în peste 60 de țări. Compania este lider pe piețele globale importante, inclusiv în domeniile auto, construcții, electrocasnice și ambalare. ArcelorMittal deține operațiuni miniere semnificative, având în portofoliu peste 20 de mine în operare și dezvoltare, fiind al patrulea cel mai mare producător de minereu de fier. Compania este cotată la bursele din New York, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Luxemburg și la bursele spaniole de la Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia.

