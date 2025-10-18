ArcelorMittal confirmă oprirea definitivă a producției de la combinatul siderurgic din Hunedoara

Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei.

Producţia la combinatul din Hunedoara s-a oprit pe 5 septembrie, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile, precizează sursa citată.

„În urma anunţului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina şi un potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii din Hunedoara. ArcelorMittal a avut mai multe interacţiuni cu aceste companii. Drept urmare, a fost evaluat în profunzime un nou model de afaceri bazat pe fluxul de oţel semifabricat de la ArcelorMittal Kryvyi Rih la Hunedoara, care să permită reluarea operaţiunilor de laminare. După o analiză atentă efectuată în ultimele săptămâni, conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil şi profitabil. Reluarea operaţiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi iresponsabilă faţă de angajaţi şi părţile interesate”, se menţionează în comunicatul ArcelorMittal.

Compania arată că „fundamentele economice rămân nefavorabile” din cauza condiţiilor de piaţă foarte dificile, determinate de preţurile foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara Uniunii Europene.

„Sunt vremuri dificile pentru angajaţii ArcelorMittal Hunedoara şi pentru numeroasele persoane şi companii din regiune conectate la fabrica noastră. Deşi am analizat cu seriozitate şi amănunţit potenţialele alternative la închidere, perspectivele pentru ArcelorMittal Hunedoara sunt prea firave pentru a fi considerat un model de afaceri în care să se poată justifica investiţiile ulterioare. Ne concentrăm acum pe sprijinirea tuturor angajaţilor şi contractorilor în această perioadă”, a declarat Sanjay Samaddar, CEO, ArcelorMittal Europe – Produse Lungi, citat în comunicatul de presă.

