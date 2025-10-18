cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

18 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

ArcelorMittal confirmă oprirea definitivă a producției de la combinatul siderurgic din Hunedoara

Rss
De Vladimir Ionescu

18 octombrie, 2025

Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei.

Producţia la combinatul din Hunedoara s-a oprit pe 5 septembrie, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile, precizează sursa citată.

„În urma anunţului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina şi un potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii din Hunedoara. ArcelorMittal a avut mai multe interacţiuni cu aceste companii. Drept urmare, a fost evaluat în profunzime un nou model de afaceri bazat pe fluxul de oţel semifabricat de la ArcelorMittal Kryvyi Rih la Hunedoara, care să permită reluarea operaţiunilor de laminare. După o analiză atentă efectuată în ultimele săptămâni, conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil şi profitabil. Reluarea operaţiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi iresponsabilă faţă de angajaţi şi părţile interesate”, se menţionează în comunicatul ArcelorMittal.


Compania arată că „fundamentele economice rămân nefavorabile” din cauza condiţiilor de piaţă foarte dificile, determinate de preţurile foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara Uniunii Europene.

„Sunt vremuri dificile pentru angajaţii ArcelorMittal Hunedoara şi pentru numeroasele persoane şi companii din regiune conectate la fabrica noastră. Deşi am analizat cu seriozitate şi amănunţit potenţialele alternative la închidere, perspectivele pentru ArcelorMittal Hunedoara sunt prea firave pentru a fi considerat un model de afaceri în care să se poată justifica investiţiile ulterioare. Ne concentrăm acum pe sprijinirea tuturor angajaţilor şi contractorilor în această perioadă”, a declarat Sanjay Samaddar, CEO, ArcelorMittal Europe – Produse Lungi, citat în comunicatul de presă.

(Citește și: Protest spontan la ArcelorMittal Hunedoara – angajații, nemulțumiți de cum decurg concedierile și speriați de viitor)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Guvernul caută investitori pentru combinatul Sidex din Galați – Siderurgia românească, torpilată de prețurile energiei

Investitori turci, interesaţi de preluarea combinatului siderurgic de la Hunedoara, pe care ArcelorMittal îl închide

Industria siderurgică europeană solicită păstrarea cotei de 3,8 mil. tone oțel scutită de taxe la importul în SUA și stoparea importurilor de oțel ieftin din Asia

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți