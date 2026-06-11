ARB: „Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă”

Asociația Română a Băncilor (ARB) respinge ferm acuzațiile formulate de Consiliul Concurenței în cazul investigației privind ROBOR și susține că băncile sancționate vor utiliza toate căile legale pentru anularea unei decizii pe care o consideră „abuzivă, nefondată și injustă”, potrivit unei poziții transmise joi de organizație.

Reprezentanții industriei bancare afirmă că instituțiile de credit beneficiază de prezumția de nevinovăție și avertizează că mesajele publice asociate deciziei riscă să creeze așteptări nerealiste în rândul clienților cu credite indexate la ROBOR.

„Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii”, se arată în poziția ARB.

Asociația solicită Consiliului Concurenței să prezinte public elementele concrete care au stat la baza stabilirii vinovăției și să indice reglementările care ar fi fost încălcate. Totodată, organizația cere explicații privind mecanismele prin care s-ar fi produs presupusa distorsionare a pieței.

Potrivit ARB, piața monetară interbancară este organizată și supravegheată de Banca Națională a României, iar indicele ROBOR are un rol esențial în transmisia politicii monetare și în funcționarea pieței financiare. În acest context, reprezentanții băncilor susțin că orice concluzii privind manipularea indicelui trebuie fundamentate pe dovezi și pe indicarea explicită a prevederilor legale încălcate.

De asemenea, ARB solicită clarificări cu privire la discuțiile dintre reprezentanții băncilor pe care autoritatea de concurență le consideră relevante pentru investigație, apreciind că acuzațiile formulate public afectează reputația întregului sector bancar.

„Fără prezentarea de probe concludente, pare a fi mai degrabă o decizie dictată”, afirmă organizația.

Asociația Română a Băncilor anunță că va susține toate demersurile juridice, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a demonstra că instituțiile de credit nu au manipulat ROBOR.

În opinia ARB, decizia autorității de concurență reprezintă „un abuz excesiv și repetitiv” și riscă să afecteze atractivitatea României pentru investitorii din sectorul financiar-bancar. Organizația avertizează că implicațiile depășesc reputația băncilor și pot avea efecte asupra stabilității financiare, finanțării economiei și accesului statului român la resurse financiare.

Totodată, reprezentanții industriei bancare critică ceea ce numesc „simplificări excesive” și o comunicare cu „tentă populistă”, despre care spun că poate distorsiona percepția publică asupra modului de funcționare a pieței bancare.

ARB amintește că și în alte cazuri cu impact public ridicat, sancțiuni aplicate instituțiilor bancare au fost ulterior contestate și anulate în instanță, susținând că astfel de situații au afectat imaginea sectorului financiar.

În final, organizația subliniază că sistemul bancar din România funcționează într-un cadru strict reglementat și supravegheat și își reafirmă angajamentul față de principiile concurenței loiale, transparenței și respectării legislației în vigoare.

„Sectorul bancar din România este unul dintre pilonii dezvoltării societății românești, având un rol critic în susținerea creșterii bunăstării populației, dezvoltarea mediului de afaceri și buna funcționare a statului român”, se mai arată în poziția ARB.

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