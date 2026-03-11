Gigantul Aramco anunță reluarea exporturilor de petrol, la 70% din capacitate – Portul Yanbu de la Marea Roșie, salvarea saudiților

Saudi Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, a anunțat că va putea exporta aproximativ 70% din volumele sale obișnuite de țiței în termen de câteva zile, în condițiile în care încearcă să restabilească livrările către piețele globale, afectate de războiul dintre SUA și Iran și de închiderea Strâmtorii Ormuz, scrie Financial Times (FT), citându-l pe directorul executiv al companiei, Amin Nasser.

Potrivit acestuia, Aramco va putea exporta aproximativ 5 milioane de barili pe zi de țiței din portul Yanbu, de pe coasta de vest, în câteva zile. Compania așteaptă practic petrolierele ca să le încarce, iar potrivit lui Nasser compania răspunde la „cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria petrolului și gazelor din regiune”.

„Consecințe catastrofale”

Potrivit acestuia, conflictul din Orientul Mijlociu ar avea „consecințe catastrofale” pentru piața petrolului dacă se prelungește, precum și efecte „drastice” asupra economiei globale.

Avertismentul lui Amin Nasser reprezintă primul comentariu public al celei mai mari companii petroliere din lume privind conflictul încă în desfășurare, declanșat de atacurile SUA–Israel asupra Iranului la începutul acestei luni.

Amenințarea reprezentată de Iran pentru transportul maritim din jurul Strâmtorii Ormuz a lăsat celelalte porturi ale Aramco blocate, făcând din Yanbu singura rută de export disponibilă.

Aramco este cel mai mare producător de petrol din lume și responsabil pentru aproximativ 10% din oferta globală, ceea ce face ca orice perturbare a operațiunilor sale să fie urmărită cu atenție de piețele energetice.

Arabia Saudită exportă în mod normal 7 mil. de barili de petrol pe zi

De regulă, Yanbu gestionează doar o parte redusă din exporturile Aramco, însă compania le-a cerut clienților să încarce petrolul de pe coasta de vest, deoarece navele nu mai pot intra în Golful Persic.

Această mutare implică utilizarea la capacitate maximă — 7 milioane de barili pe zi — a conductei Aramco East–West, care transportă petrol din regiunea producătoare din est către portul Yanbu.

Rafinăriile companiei de pe coasta de vest consumă aproximativ 2 milioane de barili de țiței pe zi, a precizat Nasser. Aramco nu a redus producția de rafinare, cu excepția uzinei Ras Tanura din est, care a fost lovită pe 2 martie.

Nasser nu a precizat cât petrol produce în prezent compania, dar a sugerat că producția unor tipuri de țiței a scăzut.

„Există o anumită zonă în care producem țiței mediu și greu, pe care momentan nu îl utilizăm, deoarece avem capacitate suficientă pentru a ne acoperi necesarul și pentru a satisface cererea prin conducta est–vest”, a spus el. „Acoperim majoritatea cerințelor clienților noștri.”

Nasser a adăugat că capacitatea de rezervă a Aramco ar permite companiei să restabilească producția în doar câteva zile, dacă ar fi nevoită să închidă unele instalații.

