Arabia Saudită va începe în 2027 să depoziteze petrol în Singapore pentru a consolida securitatea aprovizionării în regiune

Arabia Saudită plănuiește să depoziteze petrol brut în complexul subteran Jurong Rock Caverns din Singapore, începând cu a doua jumătate a anului 2027, într-o mutare gândită pentru a consolida securitatea aprovizionării în regiune, conform unui anunț comun al miniștrilor Energiei din cele două țări.

Această măsură vine după ce războiul dintre SUA-Israel și Iran a perturbat grav aprovizionarea cu petrol a Asiei prin Strâmtoarea Hormuz. Înainte de război, Asia importa două treimi din necesarul său de țiței din Orientul Mijlociu.

„Arabia Saudită și Singapore anunță intenția comună de a stabili un acord pentru depozitarea țițeiului saudit în Jurong Rock Caverns începând cu a doua jumătate a anului 2027.

Acest acord sporește reziliența lanțului de aprovizionare cu țiței saudit în Asia de Sud-Est, contribuind totodată la securitatea energetică și la reziliența Singapore-ului în cazul unor întreruperi ale aprovizionării ”, a declarat Tan See Leng, ministrul singaporez pentru Energie, Comerț și Industrie, în cadrul conferinței Singapore International Energy Week.

Depozitare în subteran

Ministrul a explicat că Saudi Aramco va semna luni un memorandum de înțelegere cu autoritatea de reglementare în energie din Singapore și cu agenția guvernamentală JTC Corp. Negocierile ar urma să fie finalizate în următoarele luni.

„Aducerea aprovizionării mai aproape de piețele-cheie din Asia ar spori flexibilitatea rețelei noastre de aprovizionare și ar contribui la securitatea aprovizionării și la reziliența Singapore-ului”, a declarat prințul Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ministrul energiei al Arabiei Saudite, într-o înregistrare video prezentată în cadrul conferinței.

Situate la o adâncime de 150 de metri sub pământ, cavernele din rocă de pe Insula Jurong pot stoca până la 1,47 de milioane de metri cubi, echivalentul a aproximativ 9 milioane de barili de hidrocarburi lichide.

În prezent, Saudi Aramco depozitează țiței în Japonia și Coreea de Sud, unde autoritățile locale au prioritate la achiziționarea stocurilor din rezervoare în cazul unei penurii neașteptate de petrol.

Capacitatea de stocare a țițeiului din Okinawa a fost extinsă la 8,2 milioane de barili în septembrie 2017, în cadrul unui acord cu Japan Oil, Gas and Metals National Corp (JOGMEC), conform informațiilor Aramco.

În 2023, Aramco a semnat un acord cu Korea National Oil Corp pentru depozitarea a 5,3 milioane de barili de petrol în instalațiile de rezervă ale Coreei de Sud din portul Ulsan, pe o perioadă de cinci ani.

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