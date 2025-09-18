cursdeguvernare

joi

18 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Arabia Saudită semnează un pact „strategic de apărare reciprocă” cu Pakistanul

De Iulian Soare

18 septembrie, 2025

Arabia Saudită a semnat un pact „strategic de apărare reciprocă” cu Pakistanul, semnalând către SUA și Israel o diversificare a alianțelor de securitate în condițiile în care regatul caută să își consolideze descurajarea, scrie Financial Times (FT).

Acordul cu statul sud-asiatic, o forță nucleară, vine la o săptămână după ce statele din Golf –tradițional dependente de SUA ca garant al securității lor – au fost șocate de atacurile cu rachete balistice ale Israelului, care au vizat liderii politici ai Hamas ascunși în Qatar.

„Sperăm că acesta va consolida descurajarea noastră – o agresiune împotriva unuia este o agresiune împotriva celuilalt”, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru Financial Times. „Este un acord de apărare cuprinzător care va utiliza toate mijloacele defensive și militare considerate necesare în funcție de amenințarea specifică.”

Angajament față de neproliferarea armelor nucleare, dar cu asigurarea unei umbrele nucleare


FT mai scrie că atacul israelian asupra Doha, unul dintre principalii aliați non-NATO ai SUA, a amplificat preocupările de lungă durată ale liderilor din Golf legate de impredictibilitatea Washingtonului și de angajamentul său față de apărarea lor, precum și temerile legate de faptul că Israelul acționează nestingherit militar în întreaga regiune.

Se crede că Riad a informat Washingtonul despre acordul de apărare cu Pakistan abia după ce acesta a fost semnat, mai arată publicația londoneză.

Arabia Saudită are o istorie îndelungată de relații cu Pakistanul și, alături de alte state din Golf, a oferit un sprijin financiar crucial pentru Islamabad. Oficialul saudit a mai spus pentru FT că regatul rămâne angajat față de neproliferarea nucleară.

„Lucrăm la acest acord de mai bine de un an, pe baza unei conversații care durează de doi-trei ani”, a declarat acesta.

Pakistanul este singura țară musulmană cu arme nucleare

Riad menține, de asemenea, relații strânse cu rivalul sud-asiatic al Pakistanului, India, și este unul dintre principalii săi furnizori de petrol.


Arabia Saudită sperase să încheie un pact de apărare cu SUA, precum și o cooperare în cadrul planurilor nucleare civile ale Washingtonului, ca parte a unui „mare acord” care ar fi dus la normalizarea relațiilor diplomatice cu Israelul.

Totuși, arată FT, aceste planuri au fost spulberate după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza și conflictele din întreaga regiune.

Riad a devenit din ce în ce mai indignat de războiul Israelului din Gaza, care durează de 23 de luni, și de conduita guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu.

Prințul Mohammed bin Salman acuză Israelul de comiterea unui genocid și a clarificat că normalizarea relațiilor este exclusă atâta timp cât Netanyahu nu încheie conflictul și nu avansează către înființarea unui stat palestinian. El a descris atacul asupra Doha drept „o agresiune brutală” care necesită „acțiune arabă, islamică și internațională”.

În același timp, acesta a menținut relații bilaterale calde cu administrația Trump, regatul angajându-se să investească peste 600 de miliarde de dolari în SUA și găzduindu-l pe Donald Trump la Riad în timpul turneului președintelui în Golf din mai.


Totuși, există recunoașterea faptului că Arabia Saudită este puțin probabil să obțină tratatul de apărare cu Washingtonul pe care îl dorește atâta timp cât nu semnează un acord de normalizare a relațiilor cu Israelul.

(Citește și: „Donald Trump – turneu în Orientul Mijlociu – prima vizită, în Arabia Saudită, care s-a angajat să investească 600 mld. dolari în SUA”)

***

