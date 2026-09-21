Arabia Saudită își accelerează exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz – CENTCOM: Fluxurile, la maximum-ul ultimelor 6 luni

Arabia Saudită continuă să exporte volume ridicate de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul redirecționării fluxurilor către terminalele de pe coasta de est. În weekend, șapte supertancuri petroliere, cu o capacitate cumulată de aproximativ 14 milioane de barili, erau încărcate simultan la terminalele sale Ras Tanura și Ju’aymah din Golful Persic, în timp ce CENTCOM a transmis în weekend că volumul de țiței transportat prin Ormuz în ultimele două săptămâni este cel mai ridicat din ultimele șase luni.

Amintim că după ce rebelii Houthi au intensificat activitatea militară la Marea Roșie și SUA au preluat de facto controlul asupra Strâmtorii Ormuz, saudiții și-au redirecționat din nou exporturile de petrol, de data aceasta prin Golful Persic. Conform oficialilor americani și instituțiilor de monitorizare, tranzitul prin Ormuz a urcat la cel mai ridicat nivel de la izbucnirea războiului SUA-Iran, în urmă cu mai bine de 6 luni.

Conform lui Javier Blas, jurnalist Bloomberg specializat pe energie, doar în cursul dimineții de 20 septembrie saudiții încărcau petroliere cu o capacitate cumulată de aproximativ 14 milioane de barili, la terminalele de pe coasta de Est, potrivit unei imagini satelitare realizate de Sentinel-2 al programului european Copernicus.

Operațiunea indică o creștere în amploare a operațiunilor de încărcare desfășurate pe coasta de est a regatului saudit, în contextul redirecționării unei părți tot mai mari a exporturilor saudite prin Golful Persic. Tranzitele au loc acum și în timpul zilei, nu doar noaptea, în contextul în care SUA au distrus capacitatea iranienilor de a controla Strâmtoarea și pe măsură ce Arabia Saudită își redirecționează masiv exporturile de pe coasta de vest – de la Marea Roșie – spre coasta de est, prin Golful Persic.

PHOTO OF THE DAY: Saudi Arabia was loading simultaneously 7 oil supermarkets (~14 million barrels) earlier today at its oil terminals of Ras Tanura and Ju'aymah in the Persian Gulf. Satellite photo via @CopernicusEU Sentinel-2 at ~6am GMT Sep 20. pic.twitter.com/Q8joYqTVok — Javier Blas (@JavierBlas) September 20, 2026

Comandantul CENTCOM: Armata SUA a sprijinit tranzitul prin Ormuz a 1.000 de milioane de barili de petrol în ultimele 2 luni

De notat că amiralul american Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a declarat sâmbătă că forțele americane din regiune au sprijinit transportul a peste 1 miliard de barili de țiței prin Strâmtoarea Ormuz „în ultimele două luni”, în pofida schimbului continuu de lovituri cu Iranul.

„Am atins acest prag important în timp ce am sprijinit peste 2.000 de tranzite ale navelor comerciale prin strâmtoare, asigurând protecție coordonată. Este clar că ritmul se accelerează”, a spus Cooper într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Update from CENTCOM Commander: pic.twitter.com/PTX6n9fn56 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 19, 2026

„Mii de nave au traversat strâmtoarea. Peste 1 miliard de barili de țiței au fost transportați de partenerii noștri din Golf prin Strâmtoarea Ormuz, iar Iranul a exportat zero barili datorită blocadei noastre de neclintit”, a continuat el.

Cooper a mai afirmat că „volumul de țiței, mărfuri și gaze naturale lichefiate transportat în ultimele două săptămâni este mai mare decât în orice alt moment din ultimele șase luni”.

Strâmtoarea Ormuz, prin care în condiții normale trecea aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol, a fost practic închisă la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor energiei.

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