Arabia Saudită își va extinde ruta de export de petrol ce ocolește Strâmtoarea Ormuz

Arabia Saudită analizează extinderea capacității conductei sale de transport țiței către coasta vestică a Mării Roșii, o măsură care ar permite saudiților și statelor vecine să transporte și exporte mai mult petrol fără a traversa Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters, care citează mai multe surse apropiate discuțiilor.

Conducta East-West (vezi hartă mai jos) a fost construită la începutul anilor 1980 și a devenit crucială de la izbucnirea războiului cu Iranul, în februarie, respectiv de la oprirea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Importanța ei va crește și mai mult în condițiile în care iranienii continuă să revendice controlul și suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz și cer taxe de tranzit.

Traficul prin Ormuz a crescut în medie, în iunie, la 1/3 din nivelul pre-război, navele deplasându-se tot mai des în convoaie pentru a traversa strâmtoarea. Navele non-iraniene trec, în general, printr-un coridor administrat de SUA în apele Omanului.

Conducta poate transporta actualmente până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu, de la Marea Roșie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinăriile de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili pe zi sunt destinați exportului, preciza în luna mai directorul general al companiei petroliere de stat Aramco.

Discuții cu țările vecine

În prezent, saudiții poartă discuții preliminare cu unii dintre vecinii săi privind o posibilă extindere a capacității conductei cu până la 2 milioane de barili pe zi, au mai precizat sursele Reuters.

Reuters notează că nu este clar dacă extinderea planificată de Aramco ar presupune modernizarea infrastructurii existente sau construirea unei noi conducte. Una dintre surse a afirmat că majorarea capacității ar include și o conductă secundară, mai mică, pentru produse petroliere.

Kuweitul, Bahrainul și Qatarul nu dispun de rute care să ocolească Ormuzul, în timp ce conducta Irakului către Turcia, afectată de dispute și opriri repetate, funcționează mult sub capacitate.

„Suntem în discuții cu frații noștri din Arabia Saudită și din Emirate pentru a vedea cum poate fi extins sistemul lor de conducte, astfel încât să poată prelua și barili din Kuweit”, a declarat luna trecută directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, șeicul Nawaf al-Sabah, la Atlantic Council Global Energy Forum.

Proiectul ar costa miliarde de dolari și ar putea lua ani

Extinderea ar putea fi de 1–2 milioane de barili pe zi, au spus două dintre surse, fiind luată în calcul și transportarea de produse rafinate. Proiectul ar dura ani, ar costa miliarde de dolari și ar necesita modificări ale mecanismului de stabilire a prețurilor pentru țițeiul saudit, a spus o altă sursă.

Blocada iraniană asupra strâmtorii i-a obligat pe producătorii din Golf să oprească până la 12 milioane de barili pe zi, ceea ce a dus la o creștere puternică a prețurilor. Fluxurile au fost reluate parțial după acordul preliminar dintre SUA și Iran, încheiat luna trecută, dar rămân sub nivelurile de dinaintea războiului.

Reuters mai notează că producția Irakului s-a prăbușit de la 4,3 milioane de barili pe zi la mai puțin de 1,5 milioane de barili pe zi în luna mai, Kuweitul a declarat forță majoră în martie, iar rafinăria Sitra din Bahrain a fost lovită de mai multe ori de rachete iraniene.

„Discuțiile recente privind noi coridoare de conducte care implică Arabia Saudită, Kuweitul și Qatarul reflectă o realitate strategică mai amplă. Conflictul a concentrat atenția regiunii asupra riscurilor dependenței exclusive de Ormuz”, a declarat Zaid Belbagi, analist și managing partner la Hardcastle Advisory, cu sediul la Londra.

Qatarul vrea și el să diversifice rutele de export dincolo de Strâmtoarea Ormuz

Qatarul, care exportă în principal LNG, se confruntă cu dificultăți tehnice mai mari și analizează mai multe alternative potențiale, inclusiv o rută prin Arabia Saudită, au declarat trei surse.

Emiratele Arabe Unite, singurul alt stat din Golf cu o capacitate semnificativă de ocolire a Ormuzului, au finalizat jumătate dintr-o nouă conductă Vest–Est, care va dubla capacitatea de transport a țițeiului către Fujairah după intrarea sa în funcțiune anul viitor. Conducta existentă din Abu Dhabi poate transporta până la 1,8 milioane de barili pe zi.

O extindere din partea Arabiei Saudite „sugerează că, după război, următoarea etapă a rivalității saudito-emirateze ar putea deveni o cursă pentru creșterea producției de petrol și, implicit, o cursă către scăderea prețurilor”, a declarat o sursă din industrie pentru Reuters.

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