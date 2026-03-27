Arabia Saudită cere SUA să intensifice atacurile asupra Iranului – Prințul bin Salman consideră că e o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu

Arabia Saudită a îndemnat SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului și analizează posibilitatea de a se implica direct de partea Washingtonului în actualul conflict, potrivit unei surse din serviciile de informații de la Riad, citată de The Guardian.

Sursa a confirmat informațiile publicate în New York Times, potrivit cărora liderul de facto al regatului, prințul moștenitor Mohammed bin Salman (foto dreapta), l-a îndemnat pe Donald Trump să nu pună capăt războiului împotriva Iranului și a afirmat că ofensiva americano-israeliană reprezintă o „oportunitate istorică” de a remodela Orientul Mijlociu.

Până în prezent, nu există informații despre o implicare militară activă a Arabiei Saudite în războiul care durează de aproape patru săptămâni, dar un analist politic saudit a afirmat că regatul ar fi probabil să facă acest pas dacă eforturile de pace coordonate de Pakistan ar eșua.

„Ceea ce contează acum este decizia Iranului”, a declarat Mohammed Alhamed, un analist geopolitic saudit. „Dacă Iranul se implică serios, mai există încă o cale de a limita escaladarea. Dacă respinge condițiile și își continuă atacurile, pragul pentru acțiunea saudită va fi depășit”, a adăugat acesta.

Alhamed a mai spus că Arabia Saudită „nu reacționează impulsiv”. „Își calibrează răspunsul și se pregătește pentru un scenariu în care escaladarea, dacă va avea loc, va fi deliberată și decisiv.A încercat să evite să fie atrasă în conflict, păstrându-și totuși toate opțiunile deschise”, a explicat el.

Cum sunt afectați saudiții

Arabia Saudită a fost ținta unor atacuri cu drone iraniene, ca parte a răspunsului Teheranului la atacul americano-israelian din 28 februarie. Un atac cu drone de acum o săptămână a lovit o rafinărie de petrol din Yanbu, pe coasta saudită a Mării Roșii.

Capacitatea Arabiei Saudite de a-și transporta exporturile de petrol prin conducte către Marea Roșie a însemnat că nu este la fel de vulnerabilă ca vecinii săi la tactica Iranului de a impune un blocaj aproape total asupra transporturilor de petroliere care părăsesc Golful prin strâmtoarea Ormuz. Atacul asupra Yanbu a semnalat un avertisment din partea Iranului că ar putea amenința și această linie de salvare economică.

Această amenințare s-ar multiplica dacă aliații Iranului din Yemen, mișcarea Houthi, s-ar alătura războiului cu propriul arsenal de rachete.

„Cred că Arabia Saudită își menține încă o neutralitate prudentă în războiul dintre Iran, Israel și SUA”, a declarat Hesham Alghannam, un expert saudit în domeniul apărării, pentru Agence France-Presse. Dar el a adăugat: „Dacă Houthi vor lovi obiective saudite, Riadul s-ar putea orienta către sprijinul defensiv al coaliției sau către represalii limitate”.

Arabia Saudită și Iranul, care revendică roluri de lideri ai lumii islamice sunnite, respectiv șiite, sunt de mult timp rivali regionali. Potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat al SUA care a ajuns în presă, unchiul paternal al prințului moștenitor, regele Abdullah, a îndemnat armata americană în 2008 să „taie capul șarpelui”, o referire la regimul teocratic de la Teheran.

Khalid Aljabri, un comentator saudit exilat, a afirmat că, în ultimii ani, preferința regatului a fost o soluție negociată la impasul privind programele nucleare și de rachete ale Iranului.

Cu toate acestea, Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au lansat atacul comun pe fondul discuțiilor axate pe limitele nucleare pentru Iran.

„În acest scenariu, când războiul izbucnește oricum și escaladarea are loc oricum, un Iran parțial slăbit, un leu rănit, ar fi mai imprevizibil și mai periculos. Politica era să nu începi războiul, dar dacă îl începi, să duci treaba până la capăt”, a spus Aljabri, un cardiolog stabilit în SUA.



Khalid Aljabri este fiul lui Saad Aljabri, un fost șef al securității saudite care a servit ca ofițer de legătură pentru informații cu Washingtonul până când a căzut în dizgrația prințului moștenitor, în 2015.

