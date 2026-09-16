Aproximativ 100 de oieri au rămas în Capitală și cer o discuție la Guvern. Liderii lor amenință că vor bloca Valea Oltului dacă nu le sunt acceptate revendicările

Oierii care au protestat marţi la Bucureşti doresc să discute miercuri cu premierul soluțiile Guvernului la revendicările lor, iar dacă nu vor fi primiți de premierul Ilie Bolojan, amenință să se îndrepte către Valea Oltului şi Comarnic, pentru a se alătura fermierilor din zonă, care se pregătesc să blocheze drumurile.

„Mă duc la ora 10.00 la Guvern, îl rog pe şeful Jandarmeriie să îi anunţe, dacă nu se întâmplă nimic, plecăm spre Valea Oltului şi Comarnic-Braşov, la chemerea fermieilior din zonă, care sunt dispuşi să scoată combinele şi tractoarele să blocheze drumurile. Noi ne alăturăm lor”, a declarat pentru News.ro Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine, nerecunoscut de mulți dintre fermierii prezenți marți în Capitală.

ROMOVIS (federația principală a crescătorilor) s-a delimitat de violențe și l-a indicat pe Ioan Sterp („Ciobanul Ionică”) ca pe persoana care a anunțat data protestului pe rețelele sociale și ar fi refuzat autorizarea manifestației.

În zona Guvernului, miercuri dimineața se mai află doar aproximativ 100 de fermieri, restul plecând acasă, după violențele de marți.

„O parte din fermieri au plecat aseară, acum sunt vreo 100 in zona Guvernului, aşteaptă să mai vină fermieri, azi”, a precizat Sterp.

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marţi, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii şi au provcat distrugeri.

Constanţa Ştefan, preşedinta Asociaţiei Ţara Loviştei, a declarat pentru News.ro că nu se aşteaptă ca fermierii să fie primiţi de către premierul Ilie Bolojan sau de cineva din echipa lui, astăzi, pentru că „nu le pasă de oameni”.

Ea a mai declarat că oierii se delimitează de ceea ce s-a întâmplat, marţi, la protest, incidentele nefiind provocate de agricultori.

47 de persoane extrase dintre protestatari și audiate, una reținută

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital.

De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

Au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Cele 16 revendicări ale oierilor

Crescătorii de animale (oierii) au înaintat Guvernului o listă de 16 revendicări esențiale:

Stoparea sacrificării animalelor: Încetarea imediată a uciderii oilor dispusă de autorități ca măsură sanitar-veterinară. Reluarea exporturilor: Redeschiderea urgentă a exportului de ovine și eliminarea restricțiilor actuale la comercializare. Gestionarea marilor prădători: Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Accesul la pășuni: Închirierea pajiștilor și terenurilor de pășunat către crescătorii de animale la prețuri corecte. Controlul muncii: Oprirea amendării crescătorilor de animale de către ITM. Eliminarea taxelor sanitar-veterinare: Stoparea taxelor impuse de ANSVSA pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Fără restricții de mediu: Utilizarea pășunilor și a terenurilor agricole fără restricții excesive de mediu. Statutul profesional: Respect din partea statului pentru fermieri și medicii veterinari. Reorganizare instituțională: Trecerea ANSVSA din subordinea directă a Guvernului în subordinea Ministerului Agriculturii. Siguranța transporturilor: Implementarea „Radarului Zootehnic” în domeniul transportului de animale. Modificarea legii vânătorii: Eliminarea interdicției de pășunat din perioada iernii (6 decembrie – 23 aprilie). Câinii de la stână: Stoparea sancționării crescătorilor care nu au sterilizat câinii de paza ai stânelor. Legislativ pe comercializare: Modificarea prevederilor privind fila din Carnetul de Comercializare. Despăgubiri de secetă: Modificarea cadrului legal astfel încât să se acorde despăgubiri pentru pajiștile afectate de secetă. Compensații financiare: Acoperirea integrală de către stat a pagubelor și costurilor suportate de fermieri în urma restricțiilor sau măsurilor sanitar-veterinare impuse. Protecția veniturilor: Compensarea economică directă și corectă a fermelor a căror activitate a fost blocată sau limitată de deciziile statului.

Ministrul Dragoș Pîslaru acuză AUR și SOS că au instigat oierii

„Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a discutat cu viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate. O parte dintre revendicările înregistrate astăzi au fost formulate şi în cadrul celor şase întâlniri anterioare ale reprezentanţilor sectorului ovine cu cei ai Guvernului”, a anunţat Guvernul într-un comunicat oficial.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene şi al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă, marţi seară, că autorii violenţelor din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal, dar avertizează că instigatorii, din păcate nu vor răspunde – ”politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României”. El afirmă că fermierii merită mult mai mult decât un concurs de declaraţii politice şi-l acuză pe Sorin Grindeanu că l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan fără a spune că Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii cinci ani de PSD.

„Autorii violenţelor de astăzi din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal pentru faptele lor. Din păcate, cei care nu vor răspunde în niciun fel sunt tocmai instigatorii din spatele escaladării violenţei: politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Dragoş Pîslaru.

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