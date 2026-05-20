Aprobarea bugetului Tarom, amânată. Ministrul Miruță: A fost construit pe venituri estimate nerealist

Aprobarea bugetului Tarom a fost amânată cu două săptămâni, anunță ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, întrucât estimările de venituri ”nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile”. Bugetul a fost construit pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025, deşi, în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Oficialul a cerut conducerii companiei refacerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, inclusiv în ceea ce privește estimarea costurilor de operare.

Ministrul a aprobat însă creșterea aportului la capitalul social, a mai spus ministrul.

„Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile. Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut”, a scris, miercuri, pe Facebook, Radu Miruţă.

Ministrul: Bugetul este nerealist, ar fi nevoie de un salt enorm al vânzărilor

Potrivit acestuia, pentru a atinge cifra propusă în buget, „ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluţie”.

„Altfel, consecinţa va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an. Iar această estimare nu este una marginală. 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist”, avertizează ministrul.

În această situație, ministrul a cerut un buget construit pe realitate:

„Diferenţa dintre veniturile estimate în actuala propunere şi veniturile care pot fi obţinute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026. Suplimentat, bugetul pe 2026 este construit şi pe un preţ al combustibilului mult sub nivelul actual al pieţei, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi (950$ tona în buget vs 1400$ tona pe piaţa actuală)”, a mai transmis ministrul interimar.

Planul de restructurare în derulare la Tarom – 95,3 mil. euro

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene, indicatori şi angajamente clare ale statului român până la finalul anului 2026. Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ştergere de datorii şi injecţie de capital.

Operatorul și-a dublat datoriile, din 2009 și până acum, când au depășit 900 de milioane de lei.

În ultimii trei ani, a avut 17 directori.

Printre condiţiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave şi scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurenţiale.

Preşedintele autorităţii de concurenţă a participat, joi, la conferinţa „Future of Governance International”, o ediţie centrată pe una dintre temele-cheie ale momentului: „The Great Governance Reset”.

****