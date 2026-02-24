Consiliul Concurenței aprobă condiționat preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz – Condițiile și angajamentele luate de nemții care controlează și magazinele Lidl și Kaufland

Consiliul Concurenței anunță marți că a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, grupul ce controlează lanțurile Lidl și Kaufland, preia lanțul local de supermarketuri La Cocoș. Achiziția va fi efectuată de grupul german Schwarz prin firma Project Brazil Beta GmbH.

Aprobarea a venit în urma unei investigații derulate de autoritate. Astfel, grupul Schwarz se angajează să mențină strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacției și să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei La Cocoș pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacției.

Schwarz își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani.

Cifră de afaceri de 1,17 mld. lei în 2024 pentru La Cocoș și profit de 36,5 mil. lei

Supermarket La Cocoș este activ pe piață prin intermediul unor magazine de comerț cu amănuntul în Ploiești (două magazine), București și Brașov (câte un magazin), prin care desfășoară activități de comercializare de produse alimentare și nealimentare. Pe parcursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor. Acestea asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se exercite o presiune concurențială, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, grupul Schwarz și-a asumat o serie de angajamente menite să înlăture îngrijorările concurențiale identificate în analiza tranzacției, atât în ceea ce privește nivelul prețurilor și menținerea modelului comercial specific La Cocoș, cât și în raport cu structura și dinamica pieței comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, arată Consiliul Concurenței într-un comunicat.

În România, activitatea grupului Schwarz se concentrează, în principal, pe piața comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl.

Angajamentele asumate de grupul Schwarz

Angajamentele asumate pe piața comercializării vizează menținerea modelului de afaceri al La Cocoș bazat pe prețuri competitive, volume mari de vânzări și poziționarea constantă sub nivelul pieței, în beneficiul consumatorilor. Astfel, grupul Schwarz se angajează să mențină strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacției.

În același timp, grupul Schwarz se angajează să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei La Cocoș pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacției, asigurând continuitatea activității comerciale sub același brand și în forma actuală. De asemenea, pentru o perioadă de cinci ani, va fi menținut formatul specific al magazinelor La Cocoș, în parametrii actuali.

În plus, Schwarz își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani. Această măsură are ca scop creșterea accesibilității consumatorilor la acest format de magazin și intensificarea concurenței pe piața de retail.

De asemenea, grupul Schwarz va menține societatea La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru o perioadă de cinci ani. În acest fel se va păstra independența comercială a La Cocoș și se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum.

Angajamentele prevăd și obligația de a nu realiza achiziții sub pragurile de notificare pe piața de retail alimentar, ceea ce ar limita posibilitatea consolidării suplimentare a poziției grupului pe piețele locale deja concentrate și reduce riscul întăririi semnificative a puterii de piață.

Obligații suplimentare de raportare

Totodată, companiile implicate au obligația de a informa Consiliul Concurenței cu privire la achiziția sau închirierea de spații comerciale și la planurile de deschidere a magazinelor, ceea ce crește transparența strategiei de expansiune și permite monitorizarea timpurie a piețelor locale sensibile.

În ansamblu, angajamentele asigură continuitatea modelului de afaceri actual, care urmărește să ofere clienților produse la prețuri reduse, competitive pe piețele locale, prin aplicarea unor marje brute limitate, urmând totodată politica de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței din punct de vedere operațional și comercial.

Grupul Schwarz și-a asumat să protejeze furnizorii exclusivi ai Supermarket La Cocoș, în baza unei proceduri de delistare, similară cu cea aprobată în cazul preluării magazinelor Profi de către Mega Image. Astfel, pentru o perioadă de 2 ani, grupul Schwarz se angajează să determine societatea La Cocoș să mențină relațiile comerciale cu furnizorii care livrează produse către La Cocoș și care nu au relații comerciale cu Kaufland și Lidl. Această măsură are ca scop menținerea sortimentelor existente în magazinele La Cocoș și limitarea riscului de creștere a presiunii comerciale asupra furnizorilor, contribuind la protejarea intereselor consumatorilor.

