Aproape 7.000 roboți umanoizi, vânduți în 2025 – măsuri în China pentru frânarea „nebuniei” roboților umanoizi

Aproximativ 7.000 de roboţi umanoizi au fost vânduţi anul trecut la nivel global, pentru a fi utilizaţi în sectorul industrial şi în domeniul serviciilor profesionale, conform datelor centralizate de Federaţia Internaţională de Robotică (IFR), informează Reuters.

Acest număr relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piaţă pentru roboţi industriali, ţară care, luna trecută, a prezentat roboţi umanoizi alergând şi boxând în cadrul unei olimpiade dedicate roboţilor.

Pentru a fi clasificat drept „umanoid” conform criteriilor IFR, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului şi să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezenţa picioarelor nu este o condiţie obligatorie.

Datele IFR, consultate de Reuters, oferă una dintre primele evaluări la nivelul întregii industrii pentru o tehnologie care atrage investiţii de miliarde de dolari şi oferă demonstraţii impresionante.

Totuşi, numărul roboţilor umanoizi reprezintă doar „un procent” din populaţia totală de roboţi la nivel global, a declarat pentru Reuters Susanne Bieller, secretar general al IFR, organizaţie cu sediul la Frankfurt.

Comparativ, în 2024 au fost instalaţi aproximativ 542.000 de roboţi industriali convenţionali şi s-au vândut alţi 199.000 de roboţi de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalităţii şi curăţenie.

Datele aferente anului 2025 privind roboţii industriali şi cei de serviciu vor fi publicate pe 24 septembrie.

Bieller a precizat că, dintre roboţii umanoizi vânduţi în 2025, mulţi nu au fost utilizaţi pentru activităţi productive, ci au fost achiziţionaţi de instituţii de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătăţirii modelelor de inteligenţă artificială (AI).

Producătorii auto, care se numără printre primii adoptatori ai tehnologiei roboţilor, derulează proiecte-pilot folosind „un număr de roboţi de ordinul unităţilor sau, uneori, al zecilor, în fabricile lor”, a spus Bieller.

IFR colectează date statistice din domeniul roboticii de trei decenii şi a început, în premieră, să centralizeze date despre roboţii umanoizi, pe lângă cifrele mult mai mari privind roboţii industriali şi cei din servicii.

Statistici diferite, în funcție de metodologie. Visual Capitalist – livrările de roboți umanoizi, aproape 15.000, în 2025

Separat, Bank of America Global Research estimează că, în acest an, vor fi livraţi 90.000 de roboţi umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane. Statisticile IFR se bazează pe date furnizate de producători şi de asociaţiile naţionale din industrie; acestea exclud roboţii umanoizi destinaţi consumatorilor individuali şi aplicaţiilor militare, în timp ce roboţii medicali sunt clasificaţi separat.

În calculele Visual Capitalist, livrările globale de roboți umanoizi au depășit 14.500 în 2025, iar până în 2030, vor ajunge ajunge să fie folosiți pe scară largă.

China a dominat cu mult vânzările globale anul trecut, reprezentând 90% din totalul vânzărilor. Deși implementările inițiale vizează în mare parte cercetarea și domeniul industrial, aplicațiile acestora ar putea pătrunde în curând în sectorul comerțului cu amănuntul și în sarcinile casnice.

Pe baza datelor provenite din mai multe surse prin intermediul „Rest of World”, acest grafic clasifică companiile care comercializează roboți umanoizi la nivel mondial, pe măsură ce industria se extinde.

Cele mai importante companii după vânzările de roboți umanoizi în 2025

Tabelul de mai jos prezintă un clasament al livrărilor de roboți umanoizi pe companii în 2025, evidențiind firmele care conduc comercializarea timpurie a acestei tehnologii emergente.

Unitree ocupă primul loc la nivel global, cu 5.500 de unități vândute în 2025, în creștere față de aproximativ 1.500 în anul precedent.

Mai mult, modelele Unitree se numără printre cele mai avansate și accesibile din lume. Cel mai ieftin model al său, R1, de exemplu, costă doar 5.900 de dolari, iar compania comercializează și câini-robot la prețul de 1.600 de dolari.

Concurentul AgiBot a urmat pe locul al doilea, cu 5.168 de unități vândute, modelul său cel mai ieftin având un preț de 14.500 de dolari. În total, în 2025 au fost lansate 21 de modele noi în China, față de doar trei în 2022.

Deși Elon Musk estimează că roboții umanoizi vor depăși numeric populația umană până în 2040, lansarea produselor Tesla a fost semnificativ mai lentă. În 2025, compania a livrat 150 de modele Optimus, vânzările către public urmând să înceapă, conform previziunilor, în 2027.

În mod similar, alte companii americane de top, precum Figure AI și Agility Robotics, au livrat fiecare aproximativ același număr de unități. În ciuda livrărilor limitate de până acum, Figure AI a înregistrat o creștere spectaculoasă a valorii de piață, ajungând la 39 de miliarde de dolari, față de 2,6 miliarde de dolari în 2024.

Lanțurile de aprovizionare ale Chinei

Delta fluviului Yangtze din China găzduiește cel mai integrat vertical lanț de aprovizionare din lume pentru robotica umanoidă.

Nu numai că Unitree și AgiBot își au sediul în această regiune, dar aceasta găzduiește și mai mulți furnizori de top de componente pentru robotică. DeepSeek și Alibiba — care au lansat un model de IA conceput pentru robotică — se regăsesc, de asemenea, în acest cluster.

În plus, rolul regiunii ca centru de producție a vehiculelor electrice (EV) servește drept catalizator cheie pentru producție. La fel ca autovehiculele, roboții umanoizi necesită mii de componente de precizie. În multe cazuri, actuatoarele și angrenajele pentru vehicule electrice pot fi refolosite în producția de roboți umanoizi.

În prezent, China deține aproximativ 26% din piața globală a actuatoarelor, comparativ cu aproximativ 5% în cazul Statelor Unite.

Pe lângă această bază industrială, roboții umanoizi depind în mare măsură de minerale critice și elemente din pământuri rare, materiale în care China deține o poziție dominantă, generând aproximativ 60% din producția globală. Împreună, aceste avantaje ale lanțului de aprovizionare conferă Chinei un avantaj structural în extinderea acestor tehnologii emergente.

China pune frână „nebuniei” roboților umanoizi

China începe să frâneze avalanșa companiilor de roboți umanoizi care vor să se listeze la bursă. Autoritățile analizează mai atent evaluările uriașe și veniturile obținute prin proiecte susținute de guvernele locale.

Schimbarea vine după debutul agitat al Unitree Robotics, unul dintre numele importante ale industriei, anunță Reuters. Acțiunile companiei au crescut de peste cinci ori în prima zi de tranzacționare la Shanghai, în urmă cu aproximativ o lună. Ulterior, titlurile au pierdut 55% față de maximul atins după listare.

Evoluția a atras atenția asupra unei întrebări esențiale pentru întreaga industrie: cât valorează cu adevărat companiile care dezvoltă roboți umanoizi atunci când entuziasmul investitorilor este separat de vânzările comerciale?

Autoritățile chineze ridică pragul pentru companiile care vor la bursă

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, autoritățile de reglementare au transmis informal unor bănci de investiții și firme de investiții că aprobarea IPO-urilor din sectorul roboților umanoizi va fi analizată mai strict.

Sursele Reuters spun că unele listări au fost practic înghețate pentru moment. Nu există însă o interdicție oficială pentru întregul sector. Măsura este descrisă drept o încetinire specifică industriei. Beijingul încearcă astfel să tempereze entuziasmul investitorilor fără să abandoneze o tehnologie pe care guvernul chinez a transformat-o într-o prioritate strategică.

China promovează conceptul de „inteligență întrupată”, prin care sistemele de inteligență artificială pot percepe și acționa asupra lumii fizice. Roboții umanoizi se află în centrul acestei strategii. Companii private, investitori și administrații locale au direcționat sume importante către acest domeniu.

În același timp, însă, ritmul investițiilor a început să ridice semne de întrebare. Un investitor citat de Reuters descrie fenomenul drept o formă de inovație „de campanie”, în care companiile și capitalul se grăbesc către domeniile favorizate de politica industrială. Cel puțin șase companii chineze din domeniul roboților umanoizi se pregătesc în prezent pentru listare. Printre acestea se află Deep Robotics, X Square Robot și AGIBOT.

Problema ascunsă – veridicitatea veniturilor

Una dintre principalele preocupări ale autorităților este calitatea veniturilor raportate de unele companii. Centrele de colectare a datelor pentru roboți și proiectele realizate împreună cu administrațiile locale pot genera venituri importante. În anumite cazuri, guvernele locale ar fi contribuit cu 80%-90% din investiția inițială în proiecte comune.

Aceste contracte pot ajuta companiile să își susțină evaluările și să îndeplinească anumite condiții pentru listarea la bursă. Problema este dacă asemenea venituri reflectă o cerere comercială reală din partea unor clienți independenți. O persoană apropiată investitorilor din domeniu estimează că evaluările unor companii ar putea scădea cu 60%-70% dacă veniturile asociate centrelor de colectare a datelor ar fi eliminate din calcule.

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