Aproape 400.000 prosumatori, la sfârșitul lui august – peste 150.000 dețin și unități de stocare

Numărul prosumatorilor înregistraţi în România, la data de 31 august 2026, era 385.791, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW, anunță Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637), potrivit datelor ANRE.

„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 deţin şi instalaţii de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistraţi 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.

Cei mai mulţi prosumatori înregistraţi – 349.099 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW.

Ceilalți 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW.

Accelerează instalarea unităților de stocare

ANRE mai arată că stocarea energiei câştigă tot mai mult teren, mai mult de jumătate dintre prosumatori deţinând instalaţii de stocare. „Din totalul prosumatorilor, 151.040 deţin instalaţii de stocare, dintre care 146.347 sunt persoane fizice şi 4.693 sunt persoane juridice”, precizează oficialii ANRE.

Datele ANRE evidenţiază dezvoltarea continuă a sectorului prosumatorilor din România, atât prin creşterea numărului de utilizatori care produc energie electrică din surse regenerabile, cât şi prin adoptarea soluţiilor de stocare.

Avansul accelerat al numărului de prosumatori cu unități de stocare se observă începând de anul trecut, conform datelor.

****