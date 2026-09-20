Aproape 130 de șefi de stat se întâlnesc la Adunarea Generală a ONU de la New York

Liderii lumii se reunesc la New York în această săptămână pentru Adunarea Generală a ONU, pregătindu-se pentru revenirea președintelui Donald Trump la tribuna organizației pentru al doilea an consecutiv. Discuțiile se vor concentra pe extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina, precum și pe riscurile inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Aproape 130 de șefi de stat se întâlnesc la New York într-un moment în care ordinea internațională creată după cel de-Al Doilea Război Mondial este pusă la încercare, iar ONU însăși se străduiește să-și păstreze relevanța și se confruntă cu atacuri din partea lui Trump, care a redus drastic contribuțiile SUA și a retras țara din zeci de organisme ale ONU.

Liderul chinez Xi Jinping, care s-a adresat ultima dată reuniunii diplomatice prin videoconferință în 2021, nu va merge la New York, preferând discuții individuale cu Trump la Washington, joi. Acest lucru a alimentat dezbaterea privind relevanța ONU în gestionarea crizelor globale.

La criza de moral și finanțare se adaugă întrebările privind următorul lider al organizației, veche de 80 de ani. Secretarul general Antonio Guterres își încheie mandatul la sfârșitul anului 2026, iar în cursa pentru înlocuirea sa nu există încă un favorit clar.

Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, ar putea organiza reuniuni la nivel înalt privind Ucraina, inteligența artificială și Orientul Mijlociu, inclusiv discuții cu liderii arabi.

Riscurile AI

Adunarea Generală se reunește la scurt timp după ce mai mulți lideri ai industriei inteligenței artificiale au cerut o încetinire coordonată a dezvoltării acestei tehnologii, avertizând că aceasta ar putea în curând să se îmbunătățească singură și să scape de sub controlul oamenilor.

Guterres a declarat că inteligența artificială va fi un subiect major, adăugând că țările aflate în avangarda dezvoltării acesteia ar trebui să instituie „reguli de protecție comune pentru a evita această cursă spre fundul prăpastiei, care într-o zi ar putea duce la un dezastru gigantic la nivel global”.

Secretarul general a susținut de mult timp ideea unei guvernanțe globale a inteligenței artificiale. În 2023, ONU a creat un organism consultativ pentru această tehnologie, ai cărui membri includ directori din industria tehnologică, oficiali guvernamentali și cadre universitare.

Avertismentul l-a pus pe Guterres în dezacord cu Trump, care a respins riscurile AI drept o „farsă”, afirmând că există o „conspirație bolnavă” împotriva acesteia și că China ar avea de câștigat dacă dezvoltarea tehnologiei sale ar fi pusă sub semnul întrebării.

Situația din Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu va fi din nou în centrul discuțiilor, în condițiile în care războiul dintre SUA, Israel și Iran continuă să alimenteze inflația globală și să destabilizeze regiunea.

Progresele recente ale militanților Houthi amenință transportul maritim în importanta strâmtoare Bab el-Mandeb și ar putea determina o nouă creștere puternică a prețurilor la energie.

„Este foarte dificil să existe o soluție militară pentru această problemă, iar experiența luptelor din Yemen a demonstrat cât de complicat este să ai intervenții de succes”, a declarat Guterres, adăugând că emisarul ONU pentru Yemen depune un „efort uriaș” pentru a avansa negocierile.

Cu toate acestea, negocierile de pace au rămas blocate, în timp ce Iranul și SUA continuă să facă schimb de atacuri, iar Trump amenință cu o escaladare majoră a războiului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian este programat să se adreseze Adunării Generale miercuri.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu — căutat de Curtea Penală Internațională în legătură cu presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, acuzații pe care Israelul le respinge — urmează să vorbească joi.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu va participa nici în acest an, pentru al doilea an consecutiv, în persoană la reuniune. SUA, un aliat apropiat al Israelului, i-au refuzat din nou viza. Joi, Adunarea Generală a votat pentru a-i permite lui Abbas să participe prin videoconferință.

Diplomații au declarat că, în marja reuniunii, este probabil să aibă loc o întâlnire la nivel înalt privind conflictul din Sudan, deși o descoperire diplomatică importantă este puțin probabilă.

Ucraina și securitatea alimentară

Pe agenda reuniunii se află și războiul Rusiei în Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski și ministrul rus de externe Serghei Lavrov se vor adresa Adunării Generale. Zelenski va încerca probabil să consolideze poziția Ucrainei înaintea a ceea ce, potrivit diplomaților, se preconizează a fi o nouă iarnă dificilă.

Consiliul de Securitate nu a reușit să ia măsuri pentru a pune capăt conflictului, deoarece Rusia, membru permanent al Consiliului, deține drept de veto.

Trump a părut uneori frustrat de faptul că nu a reușit să intermedieze încheierea războiului, obiectiv pe care l-a declarat prioritar atunci când și-a început al doilea mandat, în ianuarie anul trecut. Președintele SUA a discutat la începutul acestei luni cu omologul său rus, Vladimir Putin, însă nu era clar dacă intenționează să se întâlnească cu Zelenski la New York.

Guterres a evidențiat impactul pe care războiul îl are asupra civililor, dar și asupra securității alimentare și a prețurilor la energie.

„Blocada efectivă care există în Marea Neagră creează probleme enorme, care se adaugă celor generate de criza din Orientul Mijlociu și cred că ar fi foarte important să găsim o modalitate prin care exporturile ucrainene și cele rusești de alimente, îngrășăminte și energie să poată avea loc în condiții de siguranță prin Marea Neagră”, a declarat el.

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