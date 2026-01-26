Aplicațiile chineze au dominat piața americană (și) în 2025

TikTok a continuat să domine piața americană în 2025. Aplicația, deținută de ByteDance, cu sediul în Beijing, a fost a doua cea mai descărcată aplicație din App Store-ul Apple și Google Play Store din SUA anul trecut, conform datelor Sensor Tower, cu toate că a fost la un pas de a fi interzisă pe piața din SUA, potrivit CNBC.

O altă aplicație ByteDance, CapCut, s-a clasat pe locul patru, instrumentul de editare video urcând trei poziții față de anul precedent.

Alte aplicații cu legături în China au avut, de asemenea, performanțe bune în magazinele de aplicații din SUA în 2025, cu jucători majori din e-commerce, precum Temu și Shein, prosperând chiar și în condițiile unor schimbări de politici, conform datelor Sensor Tower.

Temu, care a desfășurat o campanie publicitară de amploare la Super Bowl în 2024, a coborât de pe prima poziție în acel an, dar a rămas pe locul șapte în 2025, chiar și în condițiile în care tarifele impuse de președintele Donald Trump le-au afectat modelul de afaceri.

Deși Shein nu s-a clasat în top 10 cele mai descărcate aplicații la nivel general, a fost cea mai descărcată aplicație din categoria de cumpărături de îmbrăcăminte în SUA în 2025.

ChatGPT, cea mai descărcată aplicație în 2025

Separat, ChatGPT de la OpenAI a fost cea mai descărcată aplicație din America anul trecut, pe măsură ce adoptarea inteligenței artificiale generative a continuat să crească.

Datele Sensor Tower arată că consumatorii din SUA continuă să prefere aplicațiile provenite din China, adesea sinonime cu algoritmi captivanti, accesibilitate și comoditate.

„2025 a arătat că aceste aplicații de origine chineză nu sunt doar arbitri de politici, ci ecosisteme adaptabile cu capacități de guvernanță atât pe partea cererii, cât și pe partea ofertei,” a declarat Liang Chen, profesor de Strategie și Antreprenoriat la Singapore Management University, pentru CNBC.

În ciuda incertitudinilor de la începutul anului, TikTok a recuperat teren și și-a extins afacerile în SUA…

Înainte de anunțul privind joint-venture-ul din SUA, TikTok a traversat luni de incertitudine în 2025, după ce Curtea Supremă a menținut o lege care ar fi interzis aplicația din magazinele americane dacă ByteDance nu se dezbrăca de platformă, lege semnată de președintele Joe Biden și justificată prin riscuri privind accesul guvernului chinez la datele utilizatorilor.

Deși aplicația a fost temporar inaccesibilă, legea nu a fost aplicată, iar Trump a extins termenul în timp ce negocia un acord de divestire, situația atrăgând atenția asupra alternativelor chineze precum Xiaohongshu (RedNote).

În ciuda incertitudinii, nu doar că interesul pentru aplicația TikTok a rămas constant, dar compania a reușit să-și extindă afacerea de comerț electronic, TikTok Shop, care permite utilizatorilor să cumpere produse direct prin videoclipuri și transmisiuni live.

… Veniturile însă au scăzut

Conform datelor firmei de consultanță retail Coresight, veniturile TikTok din SUA, inclusiv venituri din publicitate, achiziții în aplicație și comerț, au crescut cu 26,2% anual, ajungând la 13,9 miliarde de dolari, după o creștere de 25,7% în 2024.

„Succesul TikTok în 2025 demonstrează o cale de a naviga prin vânturi geopolitice adverse, în ciuda relației în continuă deteriorare dintre SUA și China — un caz rar în care strategia comercială inteligentă triumfă asupra politicii,” a declarat Xiaomeng Lu, director de geo-tehnologie la Eurasia Group.

Aplicația pare pregătită să-și finalizeze acordul cu investitorii americani, cu mai multe întâlniri Trump-Xi planificate pe parcursul anului, a adăugat ea.

Temu, Shein și e-commerce

Concurenții TikTok Shop, Temu și Shein, au rămas, de asemenea, jucători majori în SUA anul trecut, în ciuda noilor tarife și a supravegherii guvernamentale sporite asupra practicilor de muncă, lanțurilor de aprovizionare și siguranței produselor.

Cel mai semnificativ dintre aceste obstacole a fost închiderea de către administrația Trump a lacunei comerciale „de minimis” pe 2 mai și impunerea de tarife mai largi asupra importurilor din China. Regulile „de minimis” permiteau pachetelor evaluate sub 800 de dolari să intre în SUA fără taxe.

Deși Shein și Temu și-au mutat sediile din China în ultimii ani, o mare parte a operațiunilor și furnizorilor lor rămâne în țară.

Analiștii au spus că ambele companii s-au adaptat la tarife negociind prețuri mai mici cu furnizorii, absorbind o parte din costurile taxelor și extinzând rețelele de aprovizionare dincolo de China, inclusiv în SUA.

Coresight estimează că veniturile Shein în SUA au crescut cu 16,8% anual, ajungând la 14,6 miliarde de dolari în 2025. Între timp, valoarea totală a mărfurilor Temu a crescut cu 21,8% anual, ajungând la 27,4 miliarde de dolari.

„Șocurile de politică din 2025 nu au făcut ca cererea să dispară. Dimpotrivă, ele au demonstrat că aceste platforme își pot adapta logistica, mixul de comercianți și designul stimulentelor mai rapid decât se schimbă obiceiurile consumatorilor,” a spus Chen de la Singapore Management University.

Rețeta secretă

Analiștii spun că rezistența aplicațiilor precum TikTok, Temu și Shein provine din platformele și algoritmii lor axați pe atenție.

„Succesul Temu, Shein și TikTok Shop reflectă fundamental o schimbare în generarea cererii: trecerea de la tacticile de marketing tradiționale, precum simpla cheltuială pe reclame și campanii de afișare, la o strategie continuă bazată pe economia atenției,” a declarat Scott Miller, CEO al firmei de consultanță e-commerce pdPlus.

„Creșterea lor arată că consumatorii americani descoperă acum produse prin conținut extrem de captivant, viral și personalizat, transformând crearea cererii într-o funcție a divertismentului și prezenței digitale constante, mai degrabă decât brandingul tradițional de sus în jos,” a adăugat el.

Aceiași algoritmi și funcții au atras, de asemenea, atenția autorităților de reglementare din SUA. De exemplu, oficialii au ridicat probleme de securitate națională legate de algoritmul de recomandare TikTok, invocând potențialul de manipulare de către guvernul chinez.

Reglementatorii au semnalat, de asemenea, riscuri legate de confidențialitatea datelor și securitatea națională în legătură cu practicile de colectare a datelor de către Temu și Shein.

***