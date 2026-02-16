Aplicații de minat criptomonede pe telefon. Listă 5 cu exemple

Investitorii interesați de criptomonede care se minează, dar care nu dispun de sumele considerabile necesare pentru a cumpăra echipamente hardware, se pot orienta către aplicații de minat criptomonede pe telefon.

Este posibil mineritul pe telefon?

Deși în mod normal mineritul de criptomonede necesită o putere mare de calcul, datorită mineritului în cloud este posibilă și folosirea unui dispozitiv mobil în gestionarea miningului.

Este important de înțeles că miningul nu are loc efectiv pe telefonul mobil deoarece acest proces ar supraîncălzi telefonul, ar consuma rapid bateria și ar putea duce la degradarea electronicelor din telefon într-un interval relativ scurt de timp.

Însă aplicațiile de mobil care oferă acces la minerit în cloud nu utilizează resursele hardware proprii ale dispozitivului, evitând astfel uzura telefonului.

Ce este mineritul de criptomonede

În contextul discuției despre aplicații de minat criptomonede pe telefon, este important de explicat ce este miningul de monede digitale și de ce acesta este un proces care necesită o putere mare de calcul și un consum mare de energie.

Minarea criptomonedelor reprezintă procesul de utilizare a computerelor cu putere mare de calcul pentru a valida, securiza și adăuga noi tranzacții în registrul digital al unui blockchain. În schimbul acestei activități, minerii (utilizatorii care își folosesc hardware-ul pentru mining) primesc criptomonede drept recompensă.

Puterea mare de calcul este necesară deoarece validarea, securizarea și adăugarea de noi tranzacții în registrul digital al unui blockchain se face prin ghicirea unui număr hexazecimal de 64 de cifre numit „hash”. Un calculator care poate face cât mai multe încercări într-un interval scurt de timp are mai multe șanse de a ghici numărul și de a primi recompensa în Bitcoini decât un calculator slab.

Astfel, minerul al cărui calculator a găsit hash-ul respectiv va actualizează registrul blockchain cu toate tranzacțiile nou verificate și va primi recompensa în Bitcoini.

Aplicații de minat criptomonede pe telefon – ce este mineritul în cloud

Spre deosebire de mineritul clasic, cloud mining-ul nu necesită ca utilizatorul să dețină el însuși echipamente hardware cu putere mare de calcul.

Mai exact, în cazul mineritului în cloud, utilizatorii închiriază putere de calcul (hash power) de la centre de date („ferme de servere”) pentru a mina criptomonede. Avantajul este că nu mai trebuie să investească sume mari de bani în hardware, în întreținerea echipamentelor sau în plata electricității.

Pe de altă parte, minerii trebuie să plătească o taxă către fermele de servere în schimbul accesării online a infrastructurii respective. La final, așa cum se întâmplă și în mineritul clasic, minerul va primi – proporțional cu activitatea de mining – o recompensă sub formă de procente de Bitcoini.

Foto: IqbalStock / pixabay.com

Aplicații de minat criptomonede pe telefon – exemple

Cele mai multe aplicații de minat criptomonede pe telefon nu permit ca dispozitivul în sine să mineze monede digitale, ci oferă acces la cloud mining, la administrarea activității de mining sau la alte mecanisme de câştigare de criptomonede.

Printre aplicațiile de mobil populare se numără:

1. NiceHash Mobile. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot achiziționa hash power fără a deține harware propriu şi pot primi recompense sub formă de BTC pentru puterea de calcul achiziționată. NiceHash Mobile afișează toate detaliile în aplicație.

2. ECOS Mining este o altă platformă cunoscută pentru minarea de Bitcoin în cloud, și care are o aplicaţie mobilă pentru management-ul mineritului. Mining-ul se face în centre de date, iar aplicaţia doar arată progresul. Aplicația oferă rapoarte zilnice privind progresul.

3. BitDeer este o platformă de minerit în cloud susținută de infrastructură amplă, orientată mai ales spre Bitcoin. Oferă opțiuni de contracte și rapoarte.

4. Binance Cloud Mining. Utilizatorii care au cont pe Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, pot accesa servicii de cloud mining prin aplicația Binance.

5. Hashing24 este o platformă dedicată mineritului de Bitcoin în cloud ce oferă contracte, plăți zilnice și posibilitatea de management din aplicație sau din browser.

Aplicații de minat criptomonede pe telefon – riscuri

Utilizatorii interesați de astfel de aplicații trebuie să fie atenți la eventualele scam-uri și înșelătorii deoarece unele aplicații prezente în magazinele online care promit cloud mining gratuit pe telefon sunt fie simulatoare (nu minează nimic, ci doar arată un progres fals), fie scheme piramidale (care solicită invitarea de noi utilizatori pentru a crește baza de membri) sau chiar escrocherii (cer investiții din partea utilizatorilor, iar apoi se închid brusc, ori cer download-uri din afara magazinelor oficiale ce conțin malware).

De asemenea, este important de reținut că inclusiv aplicațiile și platformele legitime de cloud mining pot avea profituri modeste sau condiții de retragere dezavantajoase. Din acest motiv, documentarea amplă înainte de alegerea unei aplicații este esențială.

Foto: sergeitokmakov / IqbalStock / pixabay.com

