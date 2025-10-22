Aplicații AI pentru profesori. 9 dintre cele mai populare platforme

În acest ghid vom prezenta câteva dintre cele mai populare aplicații AI pentru profesori, care sunt deja folosite cu succes de cadre didactice din diferite țări din lume.

Instrumente AI pentru profesori

1. Magic School AI este o platformă ce folosește instrumente AI pentru planificarea lecțiilor, realizarea de evaluări, redactarea de planuri educaționale individualizate, oferindu-le profesorilor numeroase resurse pentru a moderniza actul de predare și a eficientiza instruirea.

După cum arată creatorii săi, Magic School AI îi ajută pe profesori să economisească timp, previne epuizarea acestora și creează experiențe de învățare captivante pentru elevi. Astfel, platforma AI permite planificarea unor lecții în doar câteva minute și nu necesită solicitări (prompt-uri) complexe.

Platforma oferă acces la un instrument de feedback scris, la o versiune de traducere a textelor și la funcții avansate precum exporturi cu un singur click către Google și Microsoft, posibilitatea de a personaliza textele sau de crea comenzi rapide.

Aplicații AI pentru profesori – exemple

2. Eduaide.Ai. Creată în martie 2023 și utilizată la ora actuală de peste 500.000 de cadre didactice, platforma bazată pe inteligență artificială este descrisă drept un instrument „creat de profesori, pentru profesori”.

Potrivit site-ului oficial al aplicației, mulți profesori se luptă să echilibreze planificarea lecțiilor, crearea de materiale și aplicarea strategiilor de predare bazate pe dovezi, gestionând în același timp cerințele zilnice ale sălii de clasă. Eduaide.Ai simplifică acest proces, reducând decalajul dintre cercetarea educațională și practica din lumea reală, oferind un spațiu de lucru inteligent, adaptat profesorilor.

Astfel, Eduaide.Ai este un spațiu de lucru profesional pentru profesori, care le permite acestora să proiecteze eficient lecții, să genereze materiale didactice și să construiască medii de învățare bazate pe o pedagogie solidă. Spre deosebire de alte instrumente de inteligență artificială care se concentrează exclusiv pe generarea de conținut, Eduaide.Ai este conceput special pentru educatori, oferind îndrumări structurate și informate pedagogic pentru a îmbunătăți planificarea lecțiilor.

Platforma îi ajută pe profesori să economisească timp, să automatizeze planificarea lecțiilor și generarea de materiale, oferindu-le totodată profesorilor control deplin asupra conținutului și instruirii.

Aplicații AI pentru profesori – listă de platforme

3. Gradescope este o aplicație de evaluare bazată pe inteligența artificială. Folosită de peste 140.000 de cadre didactice, aplicația îi ajută pe aceștia să administreze, să noteze și să evalueze lucrările, testele sau temele elevilor, atât online, cât și în clasă. Un aspect important este că permite o evaluare precisă, însă mult mai rapidă (15 minute, față de 2-3 ore în mod normal, potrivit recenziilor).

Gradescope acceptă teme cu lungime variabilă (seturi de probleme și proiecte), precum și teme cu șablon fix (fișe de lucru, teste, examene), din domenii precum informatică, fizică, matematică, chimie, biologie, inginerie sau economie.

Aplicația permite scanarea lucrărilor elevilor și oferirea de feedback detaliat, livrat instantaneu. Notele elevilor pot fi trimise cu un singur click sau pot fi exportate în propriul registru de note. De asemenea, folosind Gradescope, profesorii pot obține analize și statistici detaliate care îi ajută pe aceștia să înțeleagă mai bine care este nivelul clasei.

Aplicații AI pentru profesori – listă de exemple

4. Copilot Education este un asistent bazat pe inteligență artificială, integrat în Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Teams etc.), gândit special pentru domeniul educației (destinat în special școlilor, universităților, instituțiilor de învățământ).

Instrumentul AI îi sprijină pe profesori prin generarea de planuri de lecții, materiale didactice, teste, analizarea lucrărilor elevilor și prin alinierea conținutului la standardele educaționale din diferite țări/regiuni.

Potrivit Microsoft, Education Copilot oferă șabloane generate de inteligența artificială pentru planuri de lecții (pentru orice materie, lecție sau concept), sugestii de scriere, fișe educaționale sau schițe de proiecte.

Platforme educative bazate pe AI

Alte aplicații AI pentru profesori, pe care aceștia le pot utiliza în activitatea de predare și/sau evaluare, sunt:

5. TeachMateAI ajută la eficientizarea sarcinilor zilnice, cum ar fi planificarea lecțiilor, evaluarea riscurilor și crearea de conținut curricular.

6. Yippity creează chestionare, generează întrebări și convertește rapid orice text într-un test – de la cele cu variante multiple de răspuns la întrebări cu completare.

7. Quizizz este o platformă interactivă de învățare care poate fi utilizată pentru a crea și administra teste, lecții și diverse alte evaluări într-un mod gamificat. Oferă tipuri de întrebări personalizabile și creează rapoarte de date pentru profesori pentru a urmări progresul elevilor.

8. Turnitin este un instrument util pentru detectarea plagiatului.

9. Brisk Teaching oferă instrumente pentru crearea de planuri de lecție UDL (Design Universal pentru Învățare, un cadru educațional pentru crearea de experiențe de învățare incluzive).

Foto: Mohamed_hassan / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre aplicații AI pentru profesori vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Inteligența artificială în cercetare. 7 aplicații ale AI

Inteligența artificială în business. 7 exemple de aplicații

Inteligența artificială în actul de predare. 11 exemple

Inteligența artificială în chirurgie. Roboți, aplicații, start-up-uri

Inteligența artificială în industria auto. Beneficii pentru șoferi și flote