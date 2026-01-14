Aplicații AI pentru design interior. Ghid și listă de exemple

La ora actuală, pe piață există numeroase aplicații AI pentru design interior care pot fi utilizate atât de amatori, cât și profesioniști și de persoane cu pregătire în domeniul arhitecturii sau al design-ului.

Ce sunt aplicațiile AI de design

O aplicație de design interior bazată pe inteligență artificială este o aplicație software care folosește AI pentru a-i ajuta pe utilizatori să vizualizeze, să tranforme, să planifice sau să creeze spații interioare.

Pentru a face acest lucru, aplicațiile de acest gen folosesc instrumente și tool-uri dotate cu inteligență artificială, motiv pentru care sarcinile pot fi îndeplinite adesea mai rapid, mai eficient și poate chiar și mai creativ decât folosind instrumente tradiționale de design.

Aplicații AI pentru design interior – ce sarcini pot îndeplini

Astfel, aplicațiile AI de design interior folosesc învățarea automată, deep learning, analiza imaginilor sau modele generative precum chatboții pentru a îndeplini diverse sarcini trasate de utilizator, cum ar fi:

generarea automată de idei de design / brainstorming;

transformarea unor fotografii sau a unor imagini în versiuni proiectate (practic, utilizatorul încarcă o poză a unei camere, iar aplicația generează diverse versiuni cu mobilier, culori și materiale diferite etc);

generarea de schițe, machete și planuri pe baza dimensiunilor camerei;

generarea de modele și randări 3D astfel încât utilizatorii să poată vizualiza design-ul înainte de a cumpăra mobilierul propriu-zis (ei vor putea vedea rapid cum arată diferite piese de mobilier în diferite combinații de culori sau de stiluri);

Aplicații AI pentru design interior – ce funcții au

generare text-imagine (aplicațiile care oferă această funcție le permit utiliztorilor să descrie o scenă/cameră care va fi creată cu ajutorul AI);

eliminarea rapidă a fundalului sau a altor elemente din fotografii/imagini;

oferirea de sugestii și recomandări de stiluri de mobilier (minimalist, boho, modern etc), texturi, iluminare, accesorii, culori etc;

generarea de liste de cumpărături (mobilier, accesorii etc);

identificarea anumitor produse/piese de mobilier în magazine reale;

planificarea spațiului.

Instrumente AI pentru design interior – exemple

Pe piață există numeroase aplicații AI pentru design interior, de la instrumente simple care oferă idei vizuale rapide, la tool-uri complexe care pot face machete sau randări 3D. Iată, mai jos, câteva dintre aplicațiile testate și recomandate de specialiștii în design interior:

ArchiVinci. Datorită instrumentelor sale versatile, ArchiVinci este un tool util atât designerilor de interior, cât și arhitecților, notează spacesbydee.com. Această aplicație poate randa spații în diferite stiluri, poate modifica randări existente (de pildă, poate schimba culoarea unei fațade sau a unui acoperiș), poate transforma schițe în randări realiste și poate converti modele/imagini în vizualizări hiperrealiste.

Planner5D este un instrument dotat cu AI utilizat de numeroși specialiști pentru planificarea spațiului. Potrivit sursei citate, folosind această aplicație designerii pot să:

creeze planuri de etaj și să le mobileze;

convertească machetele desenate manual în planuri digitale;

genereze design-uri de camere;

testeze tapet, nuanțe de vopsea etc.

Aplicații AI pentru design interior – listă

Coohom este un instrument AI care le permite proprietarilor să își planifice propria renovare. Include funcții precum planificarea etajelor sau redecorarea camerelor existente într-o varietate de stiluri.

Paintit.ai este o aplicație AI recomandată de specialiști pentru capacitatea sa de a genera imagini ale camerelor. După cum arată spacesbydee.com, acest instrument AI are capacitatea de a susține o conversație continuă, astfel încât utilizatorii îi pot solicita instrumentului să redecoreze un spațiu sau să ajusteze elemente specifice fără a fi nevoie să înceapă de la zero de fiecare dată.

De asemenea, Paintit.ai are și o componentă de achiziții extrem de practică. Mai precis, aplicația are o funcție prin care sugerează produse reale pe care utilizatorii le pot cumpăra de la comercianți precum IKEA etc., fiind astfel un instrument foarte util, care îi ajută pe utilizatori să economisească timp.

Alte exemple de aplicații AI pentru design interior

Alte aplicații populare de design interior sunt:

Homestyler, care le permite utilizatorilor să regândească/redecoreze o cameră în diverse stiluri, pornind de la o fotografie;

Pippit AI, un generator online ce creează machete personalizate și oferă idei de design;

Magicplan; aplicația folosește camera telefonului pentru a crea planuri de etaj și a documenta spațiile;

RoomSketcher – instrument de planificare a etajelor, ce oferă vizualizări 3D interactive;

HomeDesignsAI, un instrument AI care permite reproiectarea rapidă a interiorului (dar și a exteriorului/grădinii) pe baza imaginilor încărcate și a selecției stilurilor.

