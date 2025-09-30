cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

30 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă

Rss
De Vladimir Ionescu

30 septembrie, 2025

Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, este disponibilă, începând de luni și poate fi folosită de cetăţeni, dar şi de către autorităţile publice şi instituţiile private, pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia.

”Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a comunicat MAI.

Aplicaţia este disponibilă gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.


Cetăţenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu şi securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

Autorităţile publice şi instituţiile private pot utiliza aplicaţia pentru verificarea rapidă şi sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale, a precizat MAI.

Citește și: Cartea electronică de identitate, lansată și în București – cetățenii pot opta pentru aceasta sau o CI simplă)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți