APIA: Scădere de 10% a înmatriculărilor de autovehicule noi în ianuarie – mașinile electrice, scădere a cotei de piață

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au înregistrat o scădere de 10,4%, în prima lună a acestui an, față de ianuarie 2024, respectiv o scădere de 19,4% față de decembrie 2024, reiese din datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 5,9% față de ianuarie 2024, cele de vehicule comerciale ușoare și minibus cu 33,6%, iar cele de vehicule comerciale grele și bus cu 32,7%, potrivit datelor APIA.

Autoturismele reprezintă 88% din piață

În funcție de segmentarea pe clase, există o evoluție mixtă, după cum urmează: Clasa A (+3,1%), Clasa B (+8,2%), Clasa C (-2,2%), Clasa D (53,5%), Clasa E (+27,1%), Clasa F (+16,3%) și SUV (-7,2%).

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 46,6%, în scădere cu 7,2% față de ianuarie 2025, urmat de Clasa C – cu o cotă de 27,3% (-2,2%) și Clasa B – cu o cotă de 15% (+8,2%).

Totodată, în funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna ianuarie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creștere timidă, de 0,1%, până la o pondere de 59,5% în total. În același timp, autoturismele echipate cu motoare diesel, plus mild hybrid diesel au înregistrat o scădere de 39% și dețin o cotă de 9,8%.

Scădere a cotei de piață pentru autoturismele full electrice

Pe de altă parte, autoturismele ”electrificate”, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețineau, în prima lună a anului 2025, o cotă de piață de 30,5%, care depășește cu 20,7 puncte procentuale cota deținută de motoarele diesel, aceasta din urmă categorie incluzând și motorizările mild hybrid diesel.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 9,8% din piață, în scădere de la 12,9%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid au ajuns la o cotă de piață de 5%, față de ianuarie 2024, când reprezentau 4,6%.

În topul primelor trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring – cu 625 de unități și o creștere de 11,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, Renault Megane (105 unități, +114,3%) și Tesla Model 3 (cu 90 de unități).

De asemenea, în cazul autoturismelor Plug-in, clasamentul este condus de Volkswagen Golf – cu 51 de unități și o creștere de 1.175%, urmat de Ford Kuga – cu 43 de unități (-37,7%) și Mercedes Benz GLC (42 de unități).

Categoria autoturismelor hibride, fără reîncărcare din surse externe, are pe primul loc Dacia Duster, cu 394 de unități, apoi Toyota Yaris Cross (204 unități, +78,9%) și Toyota Corolla (204 unități).

Scădere accentuată a înmatriculărilor de vehicule comerciale

Conform datelor oficiale, în ianuarie 2025, vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat o scădere de 33,6% a înmatriculărilor, raportat la ianuarie 2024, dintre care vehiculele comerciale ușoare fără minibus o scădere de 33,8%.

În această marjă, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în prima lună a anului în curs, un volum de 231 de unități, comparativ cu 73 de unități, în ianuarie 2024.

Nu în ultimul rând, înmatriculările de vehicule comerciale grele și bus s-au diminuat cu 32,7%, din care vehiculele comerciale grele, de peste 16 tone, plus autotractoarele, au înregistrat un recul 26,7%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.

