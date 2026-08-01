Apele Române: Nivelul Dunării la Cernavodă scade cu 2-3 cm pe zi. Centrala mai poate funcționa la limită încă patru-cinci zile în condițiile actuale

Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condițiile actuale Centrala Nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa la limită încă patru-cinci zile, a declarat, sâmbătă, directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu.

„La Baziaș se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendința de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a spus Rîndașu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, autoritățile au dispus măsuri de urgență pentru menținerea debitului necesar funcționării centralei nucleare.

Prima măsură vizează dirijarea unei cantități mai mari de apă pe Dunărea Veche, prin Brațul Bala, prin scufundarea controlată a unor barje încărcate cu piatră, în puncte stabilite în urma măsurătorilor batimetrice realizate cu sprijinul Forțelor Navale Române.

„Măsurile constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forțelor Navale Române, a unor barje care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone”, a explicat oficialul.

El a precizat că încărcătura barjelor este limitată de nivelul redus al Dunării, deoarece o greutate mai mare ar putea duce la eșuarea acestora înainte de ajungerea în zona de intervenție.

O a doua măsură constă în lucrări de dragaj pe sectorul Cernavodă – confluența Brațului Bala cu Dunărea Veche, efectuate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos. Intervențiile vor fi coordonate în funcție de măsurătorile batimetrice și vor fi adaptate astfel încât să nu afecteze captarea apei de către centrală prin creșterea turbidității.

Rîndașu a avertizat că situația rămâne dificilă, iar autoritățile încearcă să câștige timp până la sosirea viiturilor formate în bazinul superior al Dunării.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitații (…), dar trebuie menționat faptul că sunt șapte zile de parcurs până la intrarea în țară și, de la intrarea în țară până la zona Cernavodă, mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie găsite, cu resursele locale, soluții care să permită în continuare funcționarea centralei nucleare”, a declarat acesta.

În acest context, oficialul a arătat că autoritățile analizează și posibilitatea unor evacuări controlate din acumulările existente, pentru a compensa temporar scăderea nivelului Dunării.

Referindu-se la operațiunile de scufundare a barjelor, Rîndașu a explicat că acestea vor fi executate de specialiști ai Armatei, Administrației Fluviale a Dunării de Jos și echipe de scafandri și că există riscul ca, ulterior, barjele să fie deplasate de curenți, ceea ce le-ar putea reduce eficiența.

El a subliniat însă că nu există riscuri pentru siguranța Centralei Nucleare de la Cernavodă, întrucât instalația funcționează după proceduri stricte.

„Nu se pune problema unor riscuri la centrală. În momentul în care se ating pragurile, procedurile lor sunt extrem de clare și totul se pune în siguranță instantaneu. (…) Dacă situația o impune, probabil că se va opri și reactorul 2 pentru a păstra totul în siguranță”, a afirmat Sorin Rîndașu.

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