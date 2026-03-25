Apel pentru identificarea proiectelor românești de AI și tehnologii avansate: Miza, nu doar finanțarea, ci locul României în economia europeană a viitorului

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a lansat, miercuri, un apel național pentru identificarea proiectelor românești care pot fi incluse în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a semnat ordinul prin care se lansează apelul, potrivit unui comunicat și unei postări pe pagina sa de Facebook.

„Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori. Tehnologii precum inteligența artificială și semiconductorii, despre care vorbim din ce în ce mai mult astăzi, stau deja la baza economiei moderne: de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa”, a scris ministrul Irineu Darău pe .

„Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani”

Potrivit ministrului, prin acțiunile întreprinse de MEDAT, „România a revenit pe harta microelectronicii europene, acest apel fiind pasul firesc prin care încercăm să consolidăm această poziție, într-un moment în care Europa caută să își reducă dependențele și să își întărească autonomia tehnologică”.

„Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani. Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi și propuneri solide, putem aduce în România investiții, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură și competențe”, a precizat Irineu Darău.

Referitor la inteligența artificială, ministrul a afirmat: „obiectivul este să nu rămânem doar utilizatori ai unor tehnologii dezvoltate în altă parte, ci să participăm la dezvoltarea lor, în domenii cu impact direct în industrie și în economia reală”.

„Legat de semiconductori, vorbim despre acces la finanțare, cooperare tehnologică avansată și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene. Apelul este parte din demersul României de participare la Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI) și este deschis pentru companii, organizații de cercetare și consorții din România care au capacitatea să intre în aceste proiecte europene. Termenul de depunere este 9 aprilie 2026. Este un pas concret prin care România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu”, a subliniat ministrul Darău.

Buget de peste 375 de milioane de euro deja alocat pentru proiecte majore de microelectronică

Conform unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), România își consolidează poziția în ecosistemul european al semiconductorilor prin implementarea PIIEC ME/CT C9/I4 și lansarea IPCEI AST (Tehnologii Avansate de Semiconductori).

„Performanța tehnologică a României continuă să crească pe fundația solidă construită prin investiția PIIEC ME/CT C9/I4 din PNRR. Cu un buget de peste 375 de milioane de euro deja alocat pentru proiecte majore de microelectronică, țara noastră a demonstrat că are capacitatea de a inova la cele mai înalte standarde europene. În acest context de dezvoltare, MEDAT coordonează acum extinderea participării României către noi orizonturi tehnologice, prin proiectul IPCEI AST (Tehnologii Avansate de Semiconductori)”, se arată în postarea ministerului.

Astfel, se consolidează ecosistemul național: proiectele demarate prin C9/I4, unde sunt parteneri de renume precum NXP, Bosch și Aumovio Technologies, sunt completate acum de noi oportunități de cercetare și producție care vor fi dezvoltate prin IPCEI AST.

Proiecte Importante de Interes European Comun

România contribuie la efortul european de a reduce dependența de importurile de cipuri, esențiale pentru industria auto și telecomunicații. MEDAT susține formarea specialiștilor români în microelectronică și atragerea de investiții verzi în tehnologii de ultimă generație.

„Prin integrarea acestor etape succesive, transformăm România într-un hub regional de tehnologie, unde inovația întâlnește oportunitățile de business cu accent pe rezultate”, adaugă reprezentanții MEDAT.

Apelul face parte din eforturile mai largi ale României de implicare în Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI), mecanism european care sprijină colaborarea la scară largă în domenii strategice precum microelectronica.

În ianuarie 2026, România a atins la termen un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 de milioane de euro în proiecte de inovare contractate, 23 de contracte de finanțare semnate și plăți efectuate conform termenului stabilit la 31 decembrie 2025.

